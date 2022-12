Lyt til artiklen

En amerikansk præst, som af bevæbnede røvere blev frarøvet for mere end en million dollar (syv millioner danske kroner) i smykker under en livestreamet prædiken i New York, er blevet sigtet for bedrageri og afpresning.

Den 44-årige præst Lamor Whitehead fik både ure, diamanter og smaragder frastjålet ved røveriet i juli i år.

Nu er han blevet tiltalt for en stribe forbrydelser, viser dokumenter fra retten. Det skriver BBC.

Han bliver beskyldt for at have frastjålet et medlem af kirken hendes retmæssige pensionsopsparing, for at forsøge at afpresse en forretningsmand og for at lyve for forbundspolitiet FBI.

Et arkivfoto fra 2020 viser præsten Lamor Whitehead, nr. to fra venstre, med venner under en demonstrationsmarch i New York City. Foto: Mpi43/MediaPunch /IPX Vis mere Et arkivfoto fra 2020 viser præsten Lamor Whitehead, nr. to fra venstre, med venner under en demonstrationsmarch i New York City. Foto: Mpi43/MediaPunch /IPX

Han blev anholdt i mandags, oplyser justitsministeriet i en pressemeddelelse.

De godt 630.000 kroner, som han beskyldes for at have stjålet fra medlemmet af kirken, blev brugt på luksusting og tøj.

Anklagerne kan betyde en fængselsstraf på op til 20 år, hvis han findes skyldig.

Men ifølge Lamar Whitehead selv er han helt uskyldig i anklagerne.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lamor M Whitehead (@iambishopwhitehead)

I et bizart Instagram-opslag tirsdag med overskriften 'Don't drink the Kool-Aid' siger han til sine følgere:

»Jeg er uskyldig, og jeg vil kæmpe for det,« siger han i den 15 minutter lange video på Instagram. Den viser ham siddende i en fornem hvid sofa med to portrætter af ham selv hængende bagved.

»Og jeg siger det igen. At du bliver anholdt, er det ikke det samme som, at du er skyldig. Lad være med at drikke Kool-Aid. Drik det ikke mere.« Det skriver New York Post.

Efter han blev løsladt med en kaution på en halv million dollar (godt 3,5 millioner kroner) mandag, trak han sig tilbage til sit flotte hus.

Efter at præsten Lamor Whitehead blev røvet af pistolmænd i juli, lovede han, at de skyldige ikke ville slippe godt fra røveriet.

Ifølge New York Post blev der taget Rolex- og Cavalier-ure fra ham og konen. En rubin- og diamantring til en værdi af 175.000 kroner, et par øreringe til det samme beløb – og endda hans bryllupsring.

Den flamboyante præst har en forkærlighed for tøj, lavet af designere. Han kan lide skinnende smykker, og han kører rundt i en Rolls-Royce i New York. Men i årevis har der været kontroverser omkring hans person.

Blandt andet praler han af at være venner med borgmester Eric Adams. Men mere alvorligt blev Whitehead dømt for at stjæle en andens mands identitet i 2006 og måtte tilbringe syv år i fængsel.

Desuden står han over for adskillige civile søgsmål.