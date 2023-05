Den kontroversielle amerikanske politiker Lauren Boebert skal skilles.

I en erklæring fortæller hun, at det skyldes »uforenelige forskelle« mellem hende og Jason Boebert, som hun har været sammen med i 20 år.

»Jeg har altid været trofast i mit ægteskab, og jeg tror stærkt på ægteskabet, hvilket gør denne meddelelse så meget sværere at komme med,« lyder det fra Lauren Boebert ifølge Insider.

Hun har siden 2020 siddet i den amerikanske kongres, i Repræsentanternes Hus, og hun har blandt andet markeret sig ved også at være en trofast støtte af den tidligere præsident Donald Trump.

Lauren Boebert. Foto: TOM BRENNER Vis mere Lauren Boebert. Foto: TOM BRENNER

Ligeledes har hun i de seneste år fået stor opmærksomhed for mange kontroversielle og højreorienterede udtalelser, ikke mindst på Twitter, ligesom hun har været i skudlinjen for optøjerne ved kongresbygningen i januar 2021.

Ved seneste valg så det længe ud til, at Lauren Boebert ville miste sin plads i Washington efter bare en enkelt periode – men da de sidste stemmer var talt op, havde hun alligevel sikret sig posten.

Lauren Boebert og Jayson Boebert har sammen fire børn, og de mødte hinanden, da hun kun var 16 år.

Han skulle i øvrigt ikke have taget beskeden om skilsmissen pænt.

Insider skriver, at retsdokumenter viser, hvordan han blev »ekstremt vred« over at få overrakt papirerne fra myndighederne og skulle have »brugt bandeord«.