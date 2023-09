Den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, blev onsdag pludselig erklæret død.

Og det endda på sønnen, Donald Trump Jr.s konto på det sociale medie X.

Det skriver CNN.

En talsmand for Donald Trump, Andrew Surabian, har dog afkræftet den dystre besked.

Donald Trump lever skam i bedste velgående, selvom han onsdag blev erklæret død på sin egen søns konto. Den var blevet hacket. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump lever skam i bedste velgående, selvom han onsdag blev erklæret død på sin egen søns konto. Den var blevet hacket. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix

»Dons konto er blevet hacket. Donald Trump lever og har det godt,« siger han ifølge CNN.

På Juniors profil stod, at han nu selv ville stille op til præsidentvalget i 2024.

Indenfor få minutter var opslaget blevet delt flere tusind gange og læst af flere hundredtusinder.

Et andet falsk opslag på kontoen truede Nordkorea, mens et tredje fornærmede præsident Biden i grove vendinger.

Den uheldige overtagelse af kontoen kommer på et tidspunkt, hvor X netop bliver undersøgt for, om sikkerheden er god nok, når det kommer til at beskytte brugernes privatliv.

Det er langt fra første gang, at kendte profiler bliver udsat for den slags.

I 2020 fik hackere kontrol over den tidligere præsident Barack Obamas konto.

Også Amazon-bossen Jeff Bezos og Biden har været udsat for det samme.

Sågar X-ejeren, Elon Musk, har selv været hacket.