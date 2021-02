Regeringen i Sverige er nervøs for en russisk invasion, der kan føre til likvideringer af svenske nøgle personer.

Det har medført, at debatten om et medlemskab af forsvarsalliancen NATO er blusset op igen. Det skriver Berlingske.

Sikkerhedspolitiske forskere har skrevet to debatindlæg, hvor de stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor Sverige ikke tager skridtet ind i NATO.

Landet er nemlig afhængig af de andre medlemmer i alliancen, hvis eksempelvis Rusland angriber – og det er en mulighed.

»Det burde snarere kunne mindske usikkerheden om vore intentioner med tanke på samarbejde med andre NATO-lande og de øvelser, vi har sammen med alliancen, når netop Rusland er en tænkt angriber,« lyder det blandt andet i et af debatindlæggene.

Sveriges forsvarsminister, Peter Hultqvist, sagde i oktober sidste år, at et russisk angreb ville begynde med likvidering af vigtige svenske personer.

Hultqvist har flere gange understreget, at et svensk medlemskab trods truslerne ikke er realistisk.

Skulle Rusland gøre alvor af et angreb på Sverige, så har vores naboer en stærk allieret i form af selveste USA.

Berlingske skriver afsluttende, at alliancen mellem Sverige og USA er blevet endnu bedre, efter Joe Biden blev præsident.

Præsidenten besøgte således Sverige i 2016, hvor han sagde, at Rusland var klar over, hvad de betød med et angreb – underforstået, at USA vil hjælpe Sverige.