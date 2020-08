Et varmesøgende kamera monteret på en engelsk politihelikopter har afsløret en ulovlig fest i et hus, hvorfra der blev kaster med ølflasker mod betjentene, som forsøgte at stoppet festen.

Festen fandt sted i Harlow Drive i Manchester kort tid efter klokken 22 om aftenen sidste lørdag. Det skriver Sky News.

Politiet i Manchester siger, at der var omkring 200 mennesker til stede til festen lørdag aften, da politiet frigav fotos af begivenheden, hvor nogen forsøgte at komme over et hegn for at komme ind.

Tirsdag blev der givet en ordre fra retten i Manchester, som forbyder enhver – bortset fra dem, som bor i ejendommen – at komme ind i huset i tre måneder.

En kvinde på 27, år som organiserede festen, fik en bøde på 100 pund svarende til 825 kr.

I Manchester er der fortsat restriktioner for, hvor mange man må samles, også til private fester, på grund af en stor lokal forekomst af coronavirussmitte.

Politiet advarede om, at de havde et uforholdsmæssigt stort problem med store forsamlinger af folk, specielt over den forgangne weekend.

»Det er komplet uacceptabelt og ubegribeligt. Jeg kan forstå, at dette er en frustrerende tid – mange af os ønsker at se, dem vi elsker. Men vi bliver nødt til at at rette os efter reglerne,« sagde Jim Adams fra det lokale politi og tilføjede:

De stod som sild i en tønde i haven i Manchester. Foto: Affotograferet fra video Vis mere De stod som sild i en tønde i haven i Manchester. Foto: Affotograferet fra video

»Håndhævelse er den sidste udvej for politiet i Manchester, men ordren om at lukke huset ned for gæster i tre måneder er den advarsel. Vi vil skride ind, når det er nødvendigt.«

Manchesters politi måtte kalde på forstærkninger fra øvrige dele af landet til af stoppe weekendens mange store forsamlinger.

Allerede fredag var der mange samlet i byens gader – det var nemlig Pakistans uafhængighedsdag.

Forsamlingerne blev fordømt af det Labours parlamentsmedlem Afzal Khan, der er valgt i en lokalkreds i Manchester.

Han udtrykte skuffelse, frustration og vrede mod den hårrejsende opførsel af de deltagende i fejringen.