I ni måneder har familien til den forsvundne Anne-Elisabeth Hagen siddet tilbage med det skæbnesvangre spørgsmål. Er hun i live?

Politiet har tidligere udtalt, hvordan det var 'meget usandsynligt', at milliardærfruen stadig levede, da kidnapperne i lang tid ikke havde givet lyd fra sig.

På et pressemøde tirsdag fortalte familiens bistandsadvokat, at der 8. juli har været ny kontakt med de formodede gerningsmænd. Og det vækker håb.

»Vi opfatter henvendelsen som et klart og tydelig svar på beskeden, vi formidlede til modparten i midten af maj. For det andet siger beskeden klart, at Anne-Elisabeth Hagen lever,« sagde advokat Svein Holden.

Det er første gang, at familien har fået konkrete oplysninger om hendes situation.

Til den positive nyhed følger dog også et essentielt forbehold, som stadig ikke er afklaret.

»Men vi har ikke modtaget bevis på, at det er rigtig,« tilføjede Svein Holden på pressemødet.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: NTB SCANPIX

Et konkret livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen mangler derfor stadig. Norsk politi meldte senere tirsdag eftermiddag ud, at de stadig ser sagen som en drabssag.

Det skyldes manglende livstegn siden hendes forsvinden i oktober 2018. Angiveligt skulle hendes mand, Tom Hagen, i juli ellers have forsøgt at få netop det mod en betaling på ti millioner norske kroner. Det er ifølge norske medier ikke lykkedes og heller ikke lykkedes for politiet at spore kontoen, som pengene blev overført til.

Den 8. juli hørte familien endelig fra de formodede kidnappere. Her foregik kommunikationen på norsk, og selvom der tidligere har været falske henvendelser, udelukker familiens advokat, at modparten ikke er dem, som de påstår, de er.

I kommunikationen indgik oplysninger, som kun dem, der har kidnappet Anne-Elisabeth Hagen, kan kende.

»Det er, som jeg ser det, udelukket, at det kan være andre personer, som har taget kontakt,« lød det fra advokaten på pressemødet.

Politiet mener, at ukendte gerningsmænd har kidnappet den 68-årige milliardærfrue fra hjemmet nord for Oslo. Foto: Vidar Ruud Vis mere Politiet mener, at ukendte gerningsmænd har kidnappet den 68-årige milliardærfrue fra hjemmet nord for Oslo. Foto: Vidar Ruud

Den nye kontakt med de formodede kidnappere og budskabet om, at Anne-Elisabeth Hagen lever, giver familien fornyet tro på, at se hende igen i live.

Sagen, som har kørt i mere end ni måneder, fortsætter derfor stadig. Det samme gør familiens fortvivlelse og smerte.

»De ni sidste måneder, hvor hun har været borte, har familien oplevet som ren terror. Hun er ægtefælle, mor og mormor. Det er umuligt at forestille sig den følelsen, som familien har og har haft,' sagde bistandsadvokaten og tilføjede:



»Det kan vanskelig beskrives med ord. De er i en svært krævende og udmattende situation.«