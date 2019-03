To ulykker med samme type fly er sket inden for et halvt år. Årsag skal findes, mener flysikkerhedskonsulent.

Der skal et opklaringsarbejde i gang, efter at et fly af typen Boeing 737-800 MAX er styrtet i Etiopien. For en lignende hændelse med samme type fly fandt sted i Jakarta, Indonesien, 29. oktober sidste år.

Hans Christian Stigaard, der er konsulent i flysikkerhed og tidligere trafikchef i Københavns Lufthavn, mener, at man skal til bunds i sagen. Ifølge ham ligner de to ulykker hinanden.

- Det er to ulykker for meget. Man er nødt til at finde ud af, om Boeing har informeret godt nok, om selskaberne har uddannet godt nok, og om der er fejl på flyverne.

- Alle røde lamper skal lyse, når der sker to ulykker af den her slags. Ingen diskussion om det, siger Hans Christian Stigaard.

Et fly fra Ethiopian Airlines med 149 passagerer og otte besætningsmedlemmer om bord, der var på vej til Kenyas hovedstad, Nairobi, styrtede søndag ned seks minutter efter start. Ingen overlevede.

Det styrtede fly var et splinternyt Boeing 737-800 MAX. Det var magen til det indonesiske fly fra Lion Air, der styrtede kort efter start fra Jakarta 29. oktober. Dengang var 190 om bord.

Ifølge Hans Christian Stigaard tyder det på, at ændringer i det nye fly er årsagen bag styrtene.

- Boeing har lavet nogle ændringer i måden, man skal operere flyveren på. Flyveren trækker automatisk næsen nedad, hvis den føler, at den har for lav hastighed.

- Det er nogle systemer, piloterne relativt nemt kan sætte ud af spil. Men det kræver, at de ved, hvordan de gør. Og det kunne vi se på Lion Air-ulykken, at de ikke vidste, siger han.

Han uddyber, at de to ulykker ligner hinanden, og derfor kan man godt frygte, at samme fejl er sket igen.

/ritzau/