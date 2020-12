En helt bestemt video fra et italiensk hospital har den seneste tid spredt sig på de sociale medier.

I videoen fortæller to kvinder, at hospitalet, der ifølge myndighederne er 'fyldt' med coronapatienter, i virkeligheden er tomt. Nu viser det sig, at konspirationsvideoen er lavet på et falsk grundlag.

Det skriver Politico og Forbes, der har undersøgt sagen om videoen nærmere.

I videoen, der begyndte at blive delt tidligere på efteråret, ser man to kvinder, der filmer rundt ved Sacco Hospitalet i Milano, der er en af de hårdest ramte byer i Italien.

De to kvinder forklarer, at de vil afsløre, at hospitalet i virkeligheden er tomt – i modsætning til hvad myndighederne og medierne beretter, da det der forlyder, at der er pres på hospitalerne som følge af en stigning i antallet af smittetilfælde.

Kvinderne går derfor ind på hospitalet, hvor de filmer et tomt lokale. Derefter går de udenfor, hvor de filmer rundt for at vise, at der slet ikke holder nogen ambulancer med nye patienter.

»Vi har været her i mere end to timer, og vi har ikke hørt en eneste ambulance,« fortæller kvinderne ifølge Forbes i videoen.

De to kvinder påstår derfor, at både læger, journalister og politikere har løjet:

»De er terrorister,« siger de ifølge Politico i videoen.

Men det viser sig, at der er noget helt galt med videoen – i hvert fald i forhold til den påstand, kvinderne gerne vil fremsætte.

For det lokale, som de filmede i videoen, er slet ikke i nærheden af hospitalets akutafdeling, som, i modsætning til hvad kvinderne påstår, er helt fyldt op.

Ifølge Forbes har hospitalet også senere oplyst, at det område inde på hospitalet, som kvinderne filmede, er et venteområde for pårørende til patienterne.

Men på grund af de nuværende restriktioner i landet, må pårørende ikke besøge patienter af frygt for, at de kan bringe virussen med ind på hospitalet, og derfor er det lukket ned. Af den grund er der ingen personer at filme i området.

Det område, som kvinderne filmede uden for hospitalet, er heller ikke der, ambulancerne normalt holder for at aflevere alvorligt syge patienter til indlæggelse, skriver Politico.

Selvom videoen er falsk, er den blevet tusindvis af gange, skriver Politico, som har talt med en professor – Massimo Polidoro – der fortæller, at årsagen til, at mange måske er mere villige til at tro på konspirationsteorier frem for fakta, er, at det for nogen kan være svært at »acceptere det uventede«:

»For nogle folk er det mere betryggende at opfinde en imaginær ond fjende, som man kan kæmpe imod, fordi det er mere komfortabelt i forhold til en usynlig virus, som du måske føler, du ikke kan kontrollere,« forklarer han.