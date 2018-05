Det er nu tyve dage siden, at den amerikanske førstedame, Melania Trump, senest har vist sig offentligt - og det har fået rygter og konspirationsteorier til at florere.

Datoen viste den 10. maj, da man senest så Melania Trump i offentligheden. Dengang var hun tidligt om morgenen mødt op ved Joint Base Andrews sammen med sin mand - præsident Donald Trump - for at tage imod tre frigivne amerikanske gidsler fra Nordkorea.

Det skriver flere amerikanske medier som CNN og Business Insider.

ARKIVFOTO. Her ses ægteparret sammen den 10. maj i år, da de ankom til Det Hvide Hus efter at have taget imod tre amerikanske statsborgere, der var blevet tilbageholdt i Nordkorea i op mod to år. Foto: YURI GRIPAS / POOL ARKIVFOTO. Her ses ægteparret sammen den 10. maj i år, da de ankom til Det Hvide Hus efter at have taget imod tre amerikanske statsborgere, der var blevet tilbageholdt i Nordkorea i op mod to år. Foto: YURI GRIPAS / POOL

Fire dage senere blev hun indlagt på Walter Reed National Military Medical Center for at modtage behandling for det, der blev beskrevet som 'en godartet nyresygdom'.

»I morges gennemgik førstedame Melania Trump en procedure for at få blokeret en pulsåre som led i behandlingen af en godartet nyresygdom. Indgrebet var succesfuldt, og der var ingen komplikationer,« lød det efterfølgende fra Melanias kommunikationschef, Stephanie Grisham.

Men nu - godt 16 dage senere - har ingen endnu set noget til førstedamen.

Det har givet næring til en lang række konspirationsteorier, hvoraf den mest fremtrædende er, at hun skulle være flyttet tilbage til New York, hvor hun boede det første stykke tid, efter Trump sidste år blev indsat som præsident og flyttede ind i Det Hvide Hus i Washington.

En anden - mere bizar - teori lyder, at førstedamen i virkeligheden gennemgik en kosmetisk plastikoperation og nu ikke kan vise sig, før indgrebet ser fint ud.

ARKIVFOTO. Her ses Donald og Melania Trump sammen den 9. maj i år. Foto: SAUL LOEB ARKIVFOTO. Her ses Donald og Melania Trump sammen den 9. maj i år. Foto: SAUL LOEB

Siden den 10. maj har Melania Trump dog givet enkelte livstegn fra sig på sin officielle Twitterprofil. Og det er også via Twitter, at hun nu skyder konspirationsteorierne i sænk.

'Jeg kan se, at medierne arbejder overtid med at spekulere i, hvor jeg er, og hvad jeg laver. Men bare rolig, jeg er i Det Hvide Hus med min familie, jeg har det godt og arbejder hårdt på vegne af børn og det amerikanske folk', skriver hun sent onsdag aften lokal tid.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! — Melania Trump (@FLOTUS) 30. maj 2018

Til CNN afviser førstedamens kommunikationschef, Stephanie Grisham, også, at rygterne har noget på sig.

»Desværre må vi forholde os til konspirationsteorier hele tiden, og dette er ikke noget nyt, bare mere tåbeligt sludder,« siger hun.

Derudover forklarer hun, at der ikke er noget usædvanligt over, at Melania Trump har været væk fra offentligheden så længe.

»Jeg vil ikke karakterisere dette som et langt fravær. Hun var indlagt i næsten en uge og er nu hjemme for at komme sig. Hun har været med til flere møder med medarbejderstaben og vil fortsætte med at være det denne uge,« siger Stephanie Grisham.

Det forventes, at Melania Trump vil vise sig offentligt den 4. juni, når den årlige Kongres-picnic finder sted.

ARKIVFOTO af Donald Trump. Foto: LEAH MILLIS ARKIVFOTO af Donald Trump. Foto: LEAH MILLIS

Den tidligere model fra Slovenien er Donald Trumps tredje hustru. Parret har været gift i 13 år og har den 12-årige søn Barron sammen.

Efter operationen tog præsidenten også selv til tasterne på Twitter, hvor han skrev, at hans hustru er 'ved godt mod'.

'Det var en succesfuld procedure, og hun er ved godt mod. Tak for alle lykønskningerne om god bedring,' skrev han.

Det Hvide Hus har ikke oplyst yderligere detaljer om proceduren.