Konspirationsteorier gør det svært at bekæmpe ebola-epidemien, som hærger i DR Congo, lyder det fra en ansat i den globale nødhjælpsorganisation Læger uden Grænser.

Netop som den smitsomme og dødelige ebola-virus så ud til at være bekæmpet, dukkede der et nyt udbrud op i Den Demokratiske Republik Congo.

Ifølge Jon Solaas, som er socialantropolog og arbejder i landet, er over 2200 personer blevet smittet, siden sygdommen blev registreret for første gang tilbage i august 2018.

»Og sidst, jeg tjekkede, var der registreret over 1500 dødsfald,« siger Jonas Solaas til norske VG.

Ebolavirus er ekstrem smitsom og overføres via kontakt med syge menneskers kropsvæsker og sekreter såsom sved, blod eller sæd.

Virussen kan dræbe op til 90 procent af de smittede.

Norske Jon Solaas' job er at rejse rundt i Den Demokratiske Republik Congo og forklare lokalbefolkningen, hvad ebola er.

Han har siden august sidste år arbejdet med at forsøge at stoppe spredningen, men til trods for antallet af smittede stiger og stiger, er det ikke let at overbevise lokalbefolkningen om, at de har brug for hjælp.

En nødhjælpsarbejder tager temperaturen på en patient i DRCongo. Foto: Baz Ratner

»Der er enormt mange rygter knyttet til ebola. Hvis folk ser mennesker klædt i hvide dragter med masker, som sætter store telte op, så siger det sig selv, at de stiller spørgsmål,« siger han til det norske medie.

Ifølge Jon Solaas har Læger uden Grænser lavet en oversigt over alle de konspirationsteorier og rygter, de har hørt omhandlende ebola.

Han fortæller, at nødhjælpsorganisationen har registreret omkring 140 forskellige teorier om virussen.

En af konspirationsteorierne lyder angiveligt, at ebola ikke findes, men blot bruges som undskyldning for, at udenlandske organisationer skal være i landet.

Det er da heller ikke noget nyt, at denne slags konspirationsteorier gør det svært for nødhjælpsarbejderne at hjælpe.

I en reportage i The Guardian fra sidste måned bliver ebela-udbruddet omtalt som den mest komplekse sygdomskrise i landets historie.

I reportagen fortæller en ambulancefører ved navn Moise Kitsakihu-Mbira, at 12 personer i hans familie er døde af ebola. Den første, der døde, var hans barnebarn, og da familien rørte den døde barnekrop, blev de smittet.

»Selv da de fik fortalt, at det var ebola, ville min familie ikke acceptere det. De kastede sten efter dem, der var kommet for at vaccinere dem. De troede, det var gift,« siger han til det britiske medie.

DRCongos lokalbefolkning er skeptiske over for ebola, hvilket gør det svært at udrydde sygdommen. Foto: Baz Ratner

Han fortæller endvidere, at han selv blev vaccineret, men at hans kone nægtede at lade sig selv og deres barn blive det.

Den mest alvorlige hændelse, når det kommer til konspirationsteorier, handler om lægen Richard Mouzoko Kiboung fra Cameroon.

Iføge WHO blev han dræbt af væbnede styrker, som mente, at nødhjælpsarbejderne videregav falske påstande om ebola.

Richard Mouzoko Kiboung blev dræbt under et angreb på et hospital, hvor også to andre blev skadet.