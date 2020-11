Noget så simpelt som en tusch er genstand for en vild konspirationsteori, der skaber røre omkring det amerikanske valg.

Røret lægger sig i slipstrømmen af Donald Trumps beskyldninger om koordineret valgsvindel fra demokraternes side.

Hele miseren har fået navnet 'Sharpiegate' og udspringer af en video optaget uden for et valglokale i Arizona tirsdag.

Her forklarer en kvinde til kameraet, at de valgtilforordnede på valgstedet bevidst udleverede sharpies – tuscher – til folk, inden de gik ind i stemmeboksen.

Valg aften i Washington D.C. foran Det Hvide Hus. Foto: Soren Bidstrup Vis mere Valg aften i Washington D.C. foran Det Hvide Hus. Foto: Soren Bidstrup

Når folk havde sat deres kryds med den våde tuschpen, kunne stemmeoptællingsmaskinen ikke registrere, hvad der stod på stemmesedlen, og derfor blev sedlen smidt ud.

Kvinden fortæller, at det skete for to personer foran hende, da hun var inde for at afgive sin stemme.

Selv insisterede hun på at bruge en kuglepen, hvilket stemmeoptællingsmaskinen ikke havde problemer med at tyde.

Videoen, som du kan se nederst i artiklen, er siden gået viralt på nettet, og den har affødt en lang række kommentarer og hjemmebryggede konklusioner.

Blandt andet skriver en republikansk vælger, at de valgtilforordnede, dér hvor hun stemte i Arizona, ligeledes forsynede hende med en 'sharpie', inden hun satte sit kryds:

'Myndighederne i Arizona smed min stemme på Trump ud, fordi jeg stemte med en sharpie,' skriver hun i sit opslag, som er delt flere hundrede gange.

En anden Trump-støtte viser et billede, hvor blækket fra tuschen er løbet igennem papiret og dermed har ødelagt stemmesedlen.

Teorien om svindel med stemmesedlerne har fået luft under vingerne, efter AP og Fox News onsdag amerikansk tid udråbte Joe Biden som vinder i Arizona.

Joe Biden. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Joe Biden. Foto: ANGELA WEISS

Det er kun sket en gang siden 1948, at en demokratisk præsidentkandidat har vundet i Arizona, og det er netop det pludselige magtskifte i den ellers ærkerepublikanske stat, der har fået flere republikanere til at tilslutte sig Sharpiegate.

Torsdag er der dog sået tvivl om, hvorvidt Biden har vundet Arizona.

Ifølge CNN har Trump halet ind på sin modstander, og intet er endnu afklaret.

Hvad angår teorien om snyd med stemmesedler og uddeling af ulæsbare tuscher ved valgstederne, er der ifølge myndighederne i Arizona ene og alene tale om en konspiration.

Flere valgsteder på tværs af staten har over for flere amerikanske medier afvist, at der skulle være foregået nogen former for snyd.

Som svar på kritikken lyder det i en officiel udmelding fra en af de mange valgafdelinger i delstaten, at uanset om man skriver med blåt eller sort, kuglepen eller tusch, kan deres stemmeoptællingsmaskiner tyde det.

Også selv om aftegningen af krydset skulle være trængt igennem papiret.