»Det er uden fortilfælde i Putins regime.«

Sådan lyder det i en ny analyse, når det drejer sig om den russiske oligark Jevgenij Prigozjin – der tidligere var kendt som 'Putins kok' – og hans opførsel den seneste tid. Og det er der flere årsager til.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i sin seneste analyse af krigen i Ukraine.

Ifølge den fortsætter Jevgenij Prigozjin, som står bag den berygtede lejesoldatgruppe 'Wagner', med 'at etablere sig som en yderst uafhængig, stalinistisk krigsherre i Rusland', men han bliver en mere og mere 'fremtrædende skikkelse i det nationalistiske pro-krigssamfund'.

Jevgenij Prigozjin ses her i 2017. Foto: Sergei Ilnitsky Vis mere Jevgenij Prigozjin ses her i 2017. Foto: Sergei Ilnitsky

»Prigozjin foretager handlinger, der vil give genlyd hos en vælgerskare, der er interesseret i ideologien om Ruslands nationale overlegenhed, i sovjetisk brutalistisk styrke og som finder Kremls korruption usmagelig, hvilket den russiske præsident, Vladimir Putin, har brugt som en politisk styrke gennem hele sin regeringstid,« lyder det i analysen.

Det var først i efteråret i år, at Prigozjin offentligt bekræftede flere års spekulationer om, at det er ham, der står bag 'Wagner-gruppen', som også er indsat på slagmarkerne i Ukraine.

Siden har hans militære styrker hævdet at have udført flere bedrifter – blandt andet i den ukrainske region Luhansk, hvor gruppen også har igangsat en opførsel af en længere forsvarslinje.

Derudover vakte det også opsigt, da det tidligere på året kom frem, at den russiske rigmand skulle have rekrutteret indsatte fængselsfanger til sin styrke.

Jevgenij Prigozjin ses her sammen med Vlaidmir Putin i 2010. Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Jevgenij Prigozjin ses her sammen med Vlaidmir Putin i 2010. Foto: Alexei Druzhinin

»Prigozjin bruger støt sin deltagelse i den russiske invasion af Ukraine til at konsolidere sin indflydelse i Rusland,« skriver ISW i sin analyse.

Der henvises blandt andet til, at Jevgenij Prigozjin har anmodet om, at anklagemyndigheden hos FSB (den russiske efterretningstjeneste, red.) efterforsker Sankt Petersborgs guvernør Alexander Beglov for højforræderi, efter at byens embedsmænd har afvist en byggetilladelse til Prigozjins Wagner-center i byen.

»Han har også offentligt fnyst af det russiske bureaukrati, da han blev spurgt, om han styrker vil træne på russiske træningspladser, sandsynligvis for yderligere at hævde hans styrkers uafhængighed,« oplyser ISW i analysen, som konkluderer:

»Prigozjins vilde opførsel i den politiske sfære er uden fortilfælde i Putins regime.«

Hvad det kan ende med at føre til, vides dog ikke endnu.