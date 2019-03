Som det ser ud nu, vil May lide nederlag, siger partikilde til avis forud for tirsdagens afstemning om brexit.

Højt placerede lovgivere i Theresa Mays konservative parti opfordrer hende til ikke at sende sin brexitaftale til afstemning tirsdag.

De siger til avisen The Times, at den britiske premierminister risikerer at tabe stort.

Hun sendte i januar aftalen, som hun havde indgået med EU's forhandlere om brexit, til afstemning første gang. Den blev nedstemt med to tredjedele af stemmerne i parlamentet.

I stedet anbefaler de konservative medlemmer i The Times, at May i stedet for den nuværende brexitaftale fremlægger et forslag til en aftale med EU, der vil være acceptabel for de konservative - og som samtidig holder partiet sammen og lægger pres på Bruxelles.

- Som det ser ud nu, vil hun lide nederlag, siger en højtplaceret kilde i partiet.

