Britiske ministre beskylder EU for at ville fastlåse Storbritannien i EU. Minister sammenligner EU med Sovjet.

Birmingham. Storbritannien vil ikke gå med til at blive holdt fanget i EU, advarer nøgleministre i landets konservative regering.

Vores vilje til kompromis er ikke grænseløs, siger den britiske brexitminister, Dominic Raab, som mandag talte på de konservatives kongres i Birmingham.

Ifølge brexitministeren har briterne indtil nu været udsat for "en ensidig teologisk" holdning til Brexit-forhandlingerne fra EU's side. Uden plads til noget kompromis.

- EU må begynde at tage forhandlingerne mere alvorligt, siger Raab.

Han understreger, at Storbritannien reelt kommer til at forlade EU. Der er ikke blot tale om symbolpolitik.

- Hvis det ikke lykkes os at få en aftale i stand, som sikrer de mål, som vi søger, og hvis der bliver gjort forsøg på at låse os inde ved hjælp af frihandelssamarbejdet i EØS eller toldunionen.

- Eller hvis det eneste, EU tilbyder, er en aftale, som truer vores integritet, da vil vi ikke have noget andet valg end at forlade EU uden en aftale, siger han.

- "No deal" er hverken ønskeligt eller sandsynligt, men det er en mulighed, understreger han.

Udenrigsminister Jeremy Hunt har også fremsat hårde udtalelser på kongressen, der begyndte søndag.

- Storbritanniens europæiske venner ser ud til at tro på, at den rigtige måde at holde klubben samlet på, er ved at straffe medlemmer, som vil ud, sagde Hunt søndag.

- EU blev dannet for at beskytte friheden. Det var Sovjetunionen, som forhindrede folk i at trække sig ud.

Letlands ambassadør i London, Baiba Braze, protesterer på Twitter mod Hunts udtalelse om Sovjet og EU.

Han påpeger, at Sovjetunionen ødelagde tilværelsen for tre generationer af letter med en ulovlig besættelse, mens EU har "bragt velstand, lighed, vækst og respekt".

Den britiske handelsminister, Liam Fox, siger samtidig i en udtalelse mandag, at europæiske virksomheder potentielt set kan komme til at betale 18,3 milliarder dollar (over 116 milliarder kroner) i toldafgifter årligt, hvis der ikke kommer en handelsaftale i stand.

- Hvis vi ikke får en aftale i stand, kommer det også til at gøre ondt på europæiske firmaers handel, siger Fox.

/ritzau/AFP