Boris Johnson er favorit til at efterfølge Theresa May, men rivaler taler om at slå sig sammen.

Udviklingsminister Rory Stewart, som er med i kampen om at blive Storbritanniens nye premierminister og konservativ partileder efter Theresa May, fører drøftelser med en af sine rivaler, miljøminister Michael Gove, om at indgå i et partnerskab for at slå favoritten Boris Johnson.

Johnson, tidligere udenrigsminister og London-borgmester, har en klar føring i formandsopgøret, som nu omfatter fem kandidater.

Rory Stewart siger til BBC om et muligt partnerskab med Gove:

- Vi taler om at lægge vores kræfter sammen, fordi det står klart, at Boris Johnson kommer til at gå videre til den sidste valgrunde. Spørgsmålet er, hvem der er bedst placeret til at komme på scenen sammen med Boris Johnson og stille de svære, afgørende spørgsmål, som må stilles.

Den 54-årige Boris Johnson vandt tirsdag anden runde af valget hos de britiske konservative. Han fik 126 stemmer mod 114 ved første runde i sidste uge.

Nummer to ved afstemningen var udenrigsminister Jeremy Hunt med 46 stemmer. Gove blev nummer tre med 41 stemmer.

De øvrige tilbageværende er Rory Stewart og indenrigsminister Sajid Javid.

Afstemningen foregår mellem partiets 313 medlemmer af Underhuset.

Næste afstemning finder sted senere onsdag. Kandidaten med færrest stemmer ryger ud efter hver runde.

Når der blot er to kandidater tilbage, får 160.000 partimedlemmer mulighed for at afgøre, hvem der skal være den nye partileder og premierminister.

/ritzau/AFP