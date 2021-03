Billederne af den amerikanske præsident Joe Bidens fald på trapperne på vej op til Air Force One fredag er overalt.

Og lige så sikkert, som det er blevet delt i millionvis på sociale medier, lige så sikkert har det fået konservative medier til at råbe en gammel slager, som Donald Trump har gentaget gang på gang.

Man skal nemlig ikke lede længe hos medier som New York Post og Fox News før, man finder en kontroversiel, men alligevel gangbar holdning hos store dele af den amerikanske højrefløj.

At Joe Biden - både fysisk og mentalt - ikke kan håndtere at være præsident.

Hos New York Post lyder en overskrift:

'Nye spørgsmål angående Bidens fysiske og mentale helbred ignoreres af pressen.'

Hos konservative Fox News lader man den tidligere Trump-rådgiver Stephen Miller stå for følgende angreb på Biden:

'Stephen Miller: Amerikas fjender ser 'at præsidenten ikke er hjemmeog 'de angriber'.'

Joe Biden i øjeblikket, hvor han snublede på vej op ad trappen til Air Force One fredag. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Joe Biden i øjeblikket, hvor han snublede på vej op ad trappen til Air Force One fredag. Foto: CARLOS BARRIA

Og som overskriften antyder, så har Stephen Miller et ganske klart budskab: Joe Biden bør ganske enkelt ikke være præsident i USA, da han ikke er 'hjemme' mentalt.

Millers udtalelser faldt under det populære program 'Hannity' med den kendte konservative vært Sean Hannity. Og her kunne man blandt andet høre Miller sige, at Bidens snublen, både verbalt og fysisk, er et problem for USA.

»Vores modstandere rundt omkring i verden - Iran, Rusland, Venezuela og Kina - de ser på USA og dets leder, præsidenten for vores land, som ikke er i stand til at komme igennem et let interview uden at bruge et snydeark (til at huske ting, red.) og falder tre gange på vej op af nogle trapper. Det er sørgeligt at se på,« lød det fra Stephen Miller.

»Jeg nyder ikke det her. Det er ekstremt alvorligt. Jeg har gået op af de trapper (på Air Force One, red.) mange gange. De er ikke glatte, det sørger Luftvåbnet for, at de ikke er,« forklarede han.

Hos New York Post er skribenten Eddie Scarry skræmmende enig.

For det første mener han, at pressen på den amerikanske midte og på venstrefløjen bruger alt for lidt tid på Joe Bidens styrt på trappen.

Han mener også, at det er et potentielt stort problem, at Biden ikke kunne blive stående på benene.

Dernæst påpeger han de efterhånden mange og berømte sproglige snublerier, som Joe Biden oplever igen og igen.

Så sent som for et par dage siden kom Joe Biden til at kalde sin vicepræsident, Kamala Harris, for »præsident Harris«, hvilket fik en del opmærksomhed i medier og på sociale medieplatforme.

»Det ville være lettere at lade det passere, hvis ikke det bare var nok en af efterhånden mange episoder med Biden,« skriver Eddie Scarry og henviser til netop 'præsident Harris'-udtalelsen.

Joe Bidens snublerier på trappen op til Air Force One endte umiddelbart ikke mere galt for præsidenten end de knubs, han nu får på sociale medier og i de konservative medier.

Således har en talsperson fra præsidenten været ude at slå fast, at Biden ikke havde behov for at blive tilset af en læge efterfølgende og at han er »100 procent« okay.

Desuden er det igen og igen fra Biden-lejrens side blevet afvist, at den 78-årige præsident på nogen måde skulle have hverken fysiske eller psykiske problemer, der forhindrer ham i at indtage posten som præsident.

Det er ellers en sang, Donald Trump har sunget mange gange i den valgkamp, som kulminerede med Joe Bidens sejr i november måned sidste år.

Det endte dog som bekendt ikke med at være en vindersag for Trump, der selv har måttet opleve sit helbred blive skrutiniseret.

Ikke mindst efter en episode, hvor Trump måttet have hjælp for at gå ned ad en lettere skrånende rampe efter en tale.