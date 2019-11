Det tynder ud i Boris Johnsons kritikere fra egne rækker blandt kandidaterne til det kommende valg.

En række konservative kritikere af den britiske premierminister, Boris Johnson, genopstiller ikke ved det kommende valg. Tirsdag har den måske mest prominente - tidligere finans- og udenrigsminister Philip Hammond - oplyst, at han også opgiver.

Philip Hammond, der indtil juli var en nøgleperson i den britiske regering som finansminister, har tirsdag meddelt på Twitter, at han ikke er på stemmesedlen, når briterne skal til valg 12. december.

- Det er med stor vemod, at jeg annoncerer min beslutning om ikke at genopstille som medlem af Underhuset for Runnymede og Weybridge ved det kommende valg, skriver Hammond.

Hammond var en af 21 konservative medlemmer af Underhuset, der i september stemte imod et forslag fra regeringen og dermed de facto umuliggjorde, at Storbritannien forlod EU uden en aftale 31. oktober.

Bagefter blev alle 21 smidt ud af partiets gruppe i Underhuset. Ti af kandidaterne er blevet taget til nåde - herunder tidligere premierminister Winston Churchills barnebarn Nicholas Soames.

For flere af de 21 er der dog et gennemgående tema for deres politiske fremtid.

Kun tre af dem genopstiller som kandidat for Det Konservative Parti.

11 af dem har besluttet, at de - uanset om de er blevet taget til nåde eller ej - ikke vil genopstille ved det kommende valg.

To af dem planlægger at opstille som uafhængige kandidater i deres kreds. To andre er skiftet til Liberaldemokraterne, hvor de ventes at stille op.

