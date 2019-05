Med 109 stemmer mod 46 bliver Missouri den seneste konservative delstat i USA til at angribe fri abort.

Missouri er den seneste af en række konservative delstater i USA, som fredag vedtog at gøre det meget vanskeligere for kvinder at få en abort. Det skete med 109 stemmer mod 46 i delstatens kongres.

Missouri, der regeres af Det Republikanske Parti, lægger sig på linje med andre stater, der de seneste måneder er gået til åbent angreb på retten til fri abort.

Den er ellers fastlagt i en afgørelse i USA's højesteret i 1973.

Den fastslog, at det er den enkelte kvinde, der har retten til abort. Det er ikke en ret, som stater og institutioner kan overtage eller fratage.

Med afgørelsen i Missouris kongres er det op til statens guvernør, Mike Parson, at give den endelige godkendelse. Det anses for givet, at han skriver under på den nye lov, skriver nyhedsbureauet dpa.

Loven betyder, at abort ikke tillades efter otte ugers graviditet. Læger kan straffes i op til 15 år, hvis de udfører en abort.

Staten Alabama er gået længere end nogen andre. Her vedtog et flertal af konservative lovgivere tidligere på ugen en indskrænkning, som i realiteten afskaffer retten til abort. Her skrev guvernøren prompte under.

Afgørelsen i Alabama vil forhindre abort, lige så snart der kan spores hjertelyd fra et foster. Den forbyder aborter efter voldtægt eller incest. Kun i helt særlige tilfælde, hvor kvindens liv er i fare, kan en læge gribe ind og fjerne fosteret.

Retten til abort eksisterer fortsat på føderalt plan. Derfor ventes stramningerne i de konservative stater at blive indklaget for landets domstole.

Men kommentatorer tror, at de konservative stater forsøger at få sagerne skubbet helt op i højesteret.

Her er pendulet svunget i konservativ retning, efter præsident Donald Trump har fået udpeget de to meget konservative dommere Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh. Højesteret har ni dommere.

Det skal understreges, at hvis højesteret forkaster afgørelsen Roe versus Wade, som abortafgørelsen fra 1973 kendes som, så betyder det ikke, at retten til abort falder bort i hele USA.

Liberale stater som Californien og New York vil i deres egen lovgivning holde fast i retten til abort.

/ritzau/