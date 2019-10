De canadiske partiledere mødtes onsdag i tv-debat i Quebec, hvor en fjerdedel af parlamentssæderne er på spil.

Premierminister Justin Trudeau deltog onsdag sammen med de andre canadiske partiledere i den første tv-debat forud for valget 21. oktober. Her stødte Trudeau sammen med sin største rival, Andrew Scheer fra Det Konservative Parti.

De småskændtes på fransk over store spørgsmål som en sekulær stat, abort, aktiv dødshjælp, afkriminalisering af narkotika, homoseksuelle ægteskab, klimaforandringer og økonomi.

Både den liberale Trudeau og den konservative Scheer forsøger at kapre stemmer i den vigtige, fransktalende provins Quebec, hvor en fjerdedel af de 338 sæder i parlamentet er på spil.

Andrew Scheer, der er uprøvet og mindre komfortabel ved at tale fransk end engelsk, har brug for at vise canadierne, at han er klar til at blive premierminister.

Men til tider virkede han anonym.

Scheer undveg spørgsmål om sine personlige synspunkter på abort, og han blev kritiseret for ikke at ville gøre nok for klimaet.

Blandt andet vil de konservative tilbagerulle en liberal kulstofafgift.

- De konservative slås med det faktum, at deres værdier ikke stemmer overens med canadiernes progressivitet, sagde Trudeau.

Men Sheer skød tilbage og pegede på det, han kaldte Trudeaus svigtende moral.

Det skete med henvisning til, at Justin Trudeau er blevet skarpt kritiseret for en rapport, der konkluderede, at premierministeren brød de etiske retningslinjer, da han forsøgte at udøve pres mod sin daværende justitsminister, Jody Wilson-Raybould, i en sag om et korruptionsanklaget ingeniør- og byggefirma, SNC-Lavalin.

Trudeau har også forsømt en lovet valgreform og har vakt vrede i miljøgrupper med købet af en olierørledning, som har øget olietransporten.

Andrew Sheer lovede, at hvis han bliver valgt, vil han iværksatte en undersøgelse af Trudeaus pres på justitsministeren for at afslutte sagen.

For nylig er Justin Trudeau også kommet på kant med tidens identitetspolitiske korrekthed efter fremkomsten af en video, der viser ham optræde såkaldt "blackface-sminket" under en skolefest i 1990'erne.

Ordet "blackface" bruges om en nedladende og karikeret form for sminke, der første gang blev brugt i 1800-tallet for at efterligne sorte slaver.

