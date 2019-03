Et udvalg skal følge udviklingen i Fidesz. Eksklusion er ikke udelukket, siger gruppeformand Manfred Weber.

EU-Parlamentets konservative gruppe, EPP, har ved en afstemning onsdag aften besluttet at suspendere Viktor Orbáns ungarske regeringsparti, Fidesz.

Det bekræfter gruppeformand Manfred Weber.

Tyskeren fortæller, at beslutningen ikke betyder, at man har lagt muligheden for helt at ekskludere Fidesz bag sig. Det kan stadig blive aktuelt.

EPP nedsætter et udvalg på tre mand, der skal overvåge det ungarske regeringspartis ageren i den kommende tid.

Det skal ske under ledelse af den tidligere EU-præsident Herman von Rompuy.

