Gælden er blevet for voldsom for Metro Media House, der driver en søsteravis til hedengange Metroxpress.

Selskabet bag den svenske gratisavis Metro er gået i betalingsstandsning. Det skriver avisen Expressen.

Metros ejere har bedt om en rekonstruktion af selskabet for at forsøge at redde stumperne.

Selskabet Metro Media House, der udgiver gratisavisen, har en gæld på omkring 59 millioner svenske kroner, eller 42 millioner kroner. Og dem kan de ikke betale.

Rekonstruktionen kommer også til at betyde nedskæringer på personalesiden, oplyser selskabet.

Avisen Metro er beslægtet med den hedengange danske gratisavis Metroxpress, som blev slået sammen med B.T. i 2018. Det er dog lang tid siden, at de har været ejet af samme selskab.

Nyheden kommer blot tre dage efter, at Metros ejere afslørede, at de ville begynde at udkomme blot én gang om ugen.

/ritzau/