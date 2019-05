25.000 job er i farezonen efter plan om redning af Britisk Stål mislykkedes. r

De britiske konkursmyndigheder meddeler onsdag, at selskabet Britisk Stål er gået i betalingsstandsning.

Der er givet ordre til en konkursbehandling, efter at det ikke lykkedes at få regeringen til at stille garantier. Den nye udvikling kan koste over 5000 job i selskabet, mens andre 20.000 job blandt underleverandører også er truet.

De fleste af selskabets egne 5000 arbejdspladser ligger i byen Scunthorpe.

Britisk Stål ejes af investeringsselskabet Greybull Capital, som er specialiseret i at vende udviklingen i kriseramte selskaber.

Greybull Capital meddeler, at det lurende brexit har gjort det umuligt at klare udfordringen.

Greybull Capital betalte symbolsk et pund for selskabet for tre år siden. Efter at det tjente penge i 2017, måtte der sidste år afskediges 400 ansatte - blandt andet på grund af usikkerhed omkring brexit.

/ritzau/Reuters