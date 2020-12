Både Repræsentanternes Hus og Senatet stemmer for krisepakke, der skal styrke USA's økonomi.

Både Repræsentanternes Hus og Senatet, de to kamre i USA's Kongres, har mandag har sagt god for en coronahjælpepakke på næsten 900 milliarder dollar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag dansk tid.

Nu mangler bare, at Donald Trump underskriver loven, for at den kan træde i kraft. Det Hvide Hus har oplyst, at Trump vil sætte sin signatur på dokumentet.

- Det er en god tværpolitisk aftale, siger demokraten Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus.

Helt tilfreds er Pelosi dog ikke. Hun havde sammen med sine partifæller forsøgt at få tilføjet direkte økonomisk hjælp til delstatsregeringer i pakken, men det ville Republikanerne ikke acceptere.

- Den tager os ikke hele vejen, men den tager os i den rette retning, siger hun om lovforslaget.

Republikanernes Hal Rogers, der støttede forslaget ved afstemningen i Repræsentanternes Hus, siger, at "det afspejler et fair kompromis".

Hjælpepakken vil blandt andet sikre økonomisk hjælp til de mange amerikanere, som har mistet deres job på grund af coronaviruspandemien. De er med pakken sikret 300 dollar eller cirka 1800 kroner om ugen.

Der er også afsat 300 milliarder dollar til hjælp til erhvervslivet. Desuden vil hovedparten af amerikanerne få udbetalt 600 dollar som et engangsbeløb.

Det er første gang siden marts, at Kongressen bliver enige om en hjælpepakke rettet mod at få mere gang i de økonomiske hjul.

I maj forsøgte Demokraterne ifølge mediet the Hill forgæves at få vedtaget en endnu større krisepakke på 3400 milliarder dollar.

Og op til præsidentvalget i USA den 3. november måtte partiet se et forslag om en pakke på 2200 milliarder dollar blive afvist af finansminister Steven Mnuchin.

Ifølge Nancy Pelosi og andre demokrater er der fortsat behov for yderligere tiltag.

- Vi må erkende, at der skal gøres mere for at knuse virusset, og for at få fyldt amerikanernes lommer mere op, siger hun.

Chuck Schumer, der er mindretalsleder for Demokraterne i Senatet, bakker hende op.

- Enhver, som anser dette lovforslag for tilstrækkeligt, er ikke klar over, hvad der sker i Ameirika, siger han med reference til, at både de daglige smitte- og dødstal har nået nye højder de seneste uger.

- Når vi vender tilbage i januar, så er vores opgave nummer et at udfylde de huller, som dette lovforslag efterlader, siger Schumer ifølge The Hill.

/ritzau/