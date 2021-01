To demokratiske kongresmedlemmer mener, at telefonsamtale beviser, at Trump havde i sinde at begå valgsvindel.

To demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus i USA har mandag bedt det amerikanske forbundspoliti, FBI, om at indlede en efterforskning af præsident Donald Trump for at presse embedsmænd til at omgøre resultater af præsidentvalget i november.

Det sker, efter at en lækket optagelse af en telefonsamtale i weekenden afslørede, at Trump havde bedt delstaten Georgias indenrigsminister, republikaneren Brad Raffensperger, om at "finde" flere stemmer i præsidentens favør.

I et brev til FBI-direktør Christopher Wray skriver medlemmer af Repræsentanternes Hus Ted Lieu fra Californien og Kathleen Rice fra New York, at "beviset for valgsvindel fra Trumps side er nu ude i det åbne".

- Som medlemmer af Kongressen og tidligere anklagere mener vi, at Donald Trump har rettet henvendelse om eller planlagt at begå en række valgforbrydelser, skriver de to ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Vi beder dig om at indlede en efterforskning af præsidenten øjeblikkeligt.

Det var The Washington Post, der søndag offentliggjorde et klip fra en timelang samtale mellem Trump og Raffensperger.

Under samtalen forsøger Trump både at smigre, bønfalde og true sin partifælle til at omgøre resultater af valget.

Om aftenen samme dag lød vurderingen fra USA's kommende vicepræsident, demokraten Kamala Harris, at Donald Trump er desperat og misbruger sin magt.

- Trumps handlinger afslører, hvor desperat han er, sagde Harris under en begivenhed i byen Savannah i Georgia ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ved begivenheden i delstaten fører Harris valgkamp på vegne af to demokrater, der kæmper om Georgias to senatspladser.

Harris kalder videre Trumps forsøg på at omgøre efterårets valgresultat i Georgia for "skamløst, kraftigt magtmisbrug".

Demokraten Joe Biden vandt valget i Georgia med 11.779 stemmer flere end Trump. Delstaten er tidligere blevet betragtet som en sikker republikansk stat.

/ritzau/