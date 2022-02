Der er en »meget reel risiko for« at der ikke er et demokrati i USA om ti års tid.

»Det, vi risikerer, er at have en regering, der måske fremstår som demokratisk og muligvis vil forsøge at lade som om, den er det, men ikke er det.«

Sådan lyder det fra den venstreorienterede og profilerede demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, der er medlem af Repræsentanternes Hus, i et nyt interview med The New Yorker.

Ifølge det 32-årige kongresmedlem er man allerede på vej mod at miste demokratiet, som man kender det i landet, men man er heller ikke 'uden håb':

»Men vi har allerede set åbningssalverne af det, hvor man har et meget målrettet, specifikt angreb på retten til at stemme på tværs af USA, særligt i områder hvor Republikanernes magt er truet af skiftende valgmænd og demografi,« påstår hun i interviewet og fortsætter:

»Man har hvidnationalistisk, reaktionær politik, der begynder at vokse til en kritisk masse. Det, vi har, er en fortsat sofistikeret overtagelse af vores demokratiske system i et forsøg på at gøre det udemokratisk, udelukkende for at omstøde resultaterne, som partiet, der har magten, måske ikke kan lide.«

Med det henviser hun blandt andet til forhenværende præsident Donald Trumps påståede anklager om, at han blev snydt for sejren under det seneste præsidentvalg, hvor demokraten Joe Biden endte med at vinde.

Senere valgte utilfredse Trump-støtter den 6. januar sidste år at storme den amerikanske kongresbygning, hvor medlemmerne sad samlet for at godkende valgresultatet.

Alexandria Ocasio-Cortez. Foto: ALEX WONG

Derudover forudser Alexandria Ocasio-Cortez, at man i USA kan risikere at vende tilbage til den såkaldte 'Jim Crow'-æra med stemmefratagelse og undertrykkelse af sorte amerikanere og andre minoritetsgrupper, som prægede især de sydlige stater frem til 1954, hvor Jim Crow-lovene ophørte.

Ifølge kongresmedlemmet er der allerede fremsat en række 'Jim Crow'-lignende lovforslag, blandt andet i Texas, for at indskrænke stemmemulighederne ved valg.

»Spørgsmålet, som vi i virkeligheden står over for, er: Var de seneste halvtreds til tres år efter Civil Rights Act (borgerretsloven, der gjorde en ende på raceadskillelsen, red.) kun en flirt, som USA havde med et multikulturelt demokrati, som vi så vil beslutte var ubelejligt for magthaverne? Og vil vi vende tilbage til det, vi havde før, som ikke bare var Jim Crow, men også ekstraordinær økonomisk undertrykkelse?,« siger hun i interviewet.