En undersøgelse om seksuelt samvær med en mindreårig har sendt chokbølger gennem det politiske miljø i USA.

Hovedpersonen, det republikanske kongresmedlem Matt Gaetz, bliver nemlig undersøgt af det amerikanske justitsministerium. Han er mistænkt for at have haft sex med en 17-årig pige.

Det skriver New York Times.

Desuden er Gaetz mistænkt for sexhandel. Nærmere bestemt for at have betalt den 17-årige pige for at tage med ham på forretningsrejser i udlandet.

Gaetz ved en konference i februar. Foto: OCTAVIO JONES Vis mere Gaetz ved en konference i februar. Foto: OCTAVIO JONES

38-årige Matt Gaetz er en velkendt Trump-supporter og har siden 2017 været kongresmedlem i Florida.

Ifølge New York Times er sagen mod ham blevet åbnet for knap en måned siden. Matt Gaetz er altså ikke sigtet i nogen sammenhænge, og hvorvidt han har begået seksuelle forbrydelser eller ej, er altså ikke klart endnu.

Men eftersom den kriminelle lavalder i Florida er 18 år, og at det er ulovligt at rejse med en mindreårige mellem stater i seksuelle sammenhæng, undersøges Gaetz for disse forhold.

Matt Gaetz afviser selv alle anklager.

Han bekræfter, at det amerikanske justitsministerium har henvendt sig. Men ifølge ham skulle han blot være et 'emne' – og ikke 'målet' – i sagen, som New York Times beskriver det. Ellers er det primært hans advokater, der i kontakt med myndighederne, siger han.

»Jeg ved kun, at det handler om nogle kvinder. Jeg har en mistanke om, at nogen prøver at ændre min generøsitet over for mine ekskærester med noget langt mere uheldigt.«

Desuden kalder han anklagerne for falske og afviser, at han nogensinde skulle have rejst med den 17-årige pige.

Det fremgår ikke, hvilken relation Matt Gaetz skulle have haft med pigen. Ifølge New York Times skete hændelserne for omkring to år siden.

Hverken justitsministeriet i USA, FBI eller en talsperson for Kongressen i Florida ønsker at udtale sig i sagen.

Sagen om Matt Gaetz kommer samtidig med, at en anden politisk profil i USA, New York-guvernøren Andrew Cuomo, bliver anklaget for sexchikane og uønskede berøringer af tidligere ansatte.

Anklager, som Andrew Cuomo ikke har kommenteret på.