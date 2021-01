Lauren Boebert slår nu hårdt tilbage mod sine kritikere.

»Jeg nægter at lade den politiske maskine skrive en fortælling, som millioner af amerikanere ved er falsk,« tordner hun.

Det republikanske Kongresmedlem reagerer i en officiel udtalelse, efter at demokratiske modstandere i dagevis har krævet hendes afgang. De er mildt sagt utilfredse med Lauren Boeberts ageren op til og under optøjerne i parlamentsbygningen i sidste uge.

Af to årsager:

Kritikerne mener, at Lauren Boebert har været med til at opmuntre til urolighederne, fordi hun siden valget har gentaget Donald Trumps påstande om valgsvindet. Kritikerne mener, at to af hendes tweets under angrebet på Kongressen var designet til at lade demonstranterne vide, hvor eksempelvis topdemokraten Nancy Pelosi – hun er formand for Repræsentanternes Hus – befandt sig. Først skrev hun »vi er lukket ind i Husets kammer« og siden »formanden er blevet flyttet fra kammeret«.

The Speaker has been removed from the chambers. — Lauren Boebert (@laurenboebert) January 6, 2021

Om den sidste af anklagerne replicerer den 34-årige politiker:

»De beskylder mig for at livetweete, hvor formanden befandt sig, efter at hun sikkert var blevet hjulpet væk fra Kongressen. Som om det var en stor hemmelighed – det blev faktisk sendt på direkte tv,« lyder det fra hende.

I forhold til anklagerne om at udfordre resultatet af valget, lægger Lauren Boebert frem, at demokraterne flere gange tidligere har gjort det samme i 2001, 2005 og 2017.

»Og det siger mere om dem end om mig og andre republikanere, at de påstår, at det er kriminelt at have modet til at kæmpe for vores forfatningsmæssige rettigheder,« siger republikaneren, der er nyvalgt til Repræsentanternes Hus.

Lauren Boebert med sin pistol. Vis mere Lauren Boebert med sin pistol.

I disse dage summer regeringsbyen Washington DC af snak om en rigsretssag mod Donald Trump og altså om at fratage andre republikanske Kongresmedlemmer deres sæder.

Til det lyder det:

»Deres hykleri er til frit skue med deres snak om en rigsretssag, censur og andre måder at straffe republikanere på under dække af falske anklager om at opildne til den slags vold, som de selv ofte og i fuld åbenhed selv har bakket op om tidligere,« lyder det fra hende.

Her henviser hun eksempelvis til sommerens Black Lives Matter-demonstranter. Og i sin udmelding lister Lauren Boebert desuden en stribe udtalelser op fra fremtrædende demokratiske politikere som Joe Biden og Barack Obama, der ifølge hende også kan tolkes til, at de fremmaner uro i gaderne.

Lauren Boebert understreger, at hun både har fordømt angrebet på Kongressen og Black Lives Matters-demonstrationerne.

Hun har tidligere fået en del opmærksomhed, fordi hun insisterer på at holde fast i sin retten til at bære våben. Hvilket hun gør hver dag i Kongressen.