Republikaner vakte opsigt under en debat om våbenlovgivningen i den amerikanske kongres.

Greb Steube, kongresmedlem for Republikanerne, deltog i udvalgsmøde via videolink fra sit hjem i Florida.

Og for at illustrere sin pointe om et forslag fra Demokraterne om at stramme lovgivningen og forbyde visse håndvåben trak han pludselig fire pistoler frem – én ad gangen. Det skriver blandt andre Sky News.

I videoen beskriver Greg Steube, hvordan et magasin med færre patroner til en af pistolerne ikke passer til pistolen.

I modsætning til et andet magasin med plads til 15 patroner, som vil være ulovligt under et demokratisk lovforslag.

Det får en formentlig lettere chokeret kollega, demokraten Sheila Jackson fra Texas, til at indskyde, at hun bestemt håber, at pistolen eller magasinet er uladt.

»Jeg er i mit hjem. Jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til med mine pistoler,« svarer Greg Steube.

Anført af præsident Joe Biden forsøger Demokraterne at stramme våbenlovgivningen efter endnu et i en lang række af uhyggelige masseskyderier på en skole.

Det fandt sted i sidste uge i Uvalde, Texas, hvor 18-årige Salvador Ramos skød og dræbte 19 børn og deres to lærere i et klasselokale.