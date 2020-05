'Mistress for Congress.'

Sådan lyder titlen på en podcast, der de seneste dage har trukket mange overskrifter i USA. Her afslører en kvinde ved navn 'Love Jones' nemlig gennem flere afsnit, hvordan hun har haft en affære med det amerikanske kongresmedlem Steven Horsford.

Den 47-årige demokratiske politiker fra Las Vegas har sidenhen indrømmet at have haft en affære med kvinden, der rigtigt hedder Gabriela Linder.

»Det er rigtigt, at jeg over en lang årrække havde et forhold uden for mit ægteskab. Jeg er dybt ked af alle dem, der er blevet påvirket af denne meget dårlige beslutning - vigtigst af alt min kone og familie. I denne udfordrende tid beder jeg om, at vores privatliv respekteres,' siger Steven Horsford i en udtalelse ifølge Las Vegas Journal-Review.

Steven Horsford gik for nyligt ud og erklærede sin støtte til Joe Biden som Demokraternes præsidentkandidat.

Selvsamme avis havde forinden også interviewet Gabriela Linder, der fortalte, at hun i 2009 var praktikant under den daværende senator i Las Vegas Harry Reid, da hun første gang mødte Steven Horsford. Hun var på det tidspunkt 21 år gammel.

I interviewet fortæller hun også, at deres seksuelle forhold fandt sted mellem 2009 og 2010 og igen mellem 2017 og 2019, men at de havde regelmæssig kontakt gennem alle årene.

Horsford skulle ifølge kvinden også have givet hende økonomisk støtte, mens affæren fandt sted, ligesom han introducerede hende til politiske forbindelser.

Gabriela Linder forklarer, at hun ser podcasten og afsløringen af sit forhold til kongresmedlemmet som en styrkende rejse, mens hun kommer videre fra forholdet, der ifølge hende sluttede, efter Horsford i år nægtede at forlade sin kone.

Hun indser nu, at politikeren brugte sin magt som en ældre, magtfuld mand til at udnytte og tage kontrol over hende, som hun formulerer det.

»Han vidste, hvor forelsket jeg var i ham, og han vidste, hvad han kunne gøre og slippe afsted med det. Han vidste, at jeg ville støtte ham. Han sagde aldrig til mig, at jeg skulle tie stille. Det behøvede han ikke. Han vidste, at jeg var loyal,« fortæller hun.

Gabriela Linder slår dog fast, at hun ikke er ude på at ødelægge Horsfords politiske karriere, men stadig synes, at han skal stoppe sit forsøg på at blive genvalgt.

Hun arbejdede aldrig direkte under Steven Horsford.

Politikeren har været gift med sin kone siden 2000. De har tre børn sammen.