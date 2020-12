Lederne af USA's Kongres har aftalt, at de ikke går på juleferie, før en coronahjælpepakke er på plads.

De fire ledere af den amerikanske Kongres har tirsdag eftermiddag lokal tid afsluttet et møde om hjælpepakker til USA's coronaramte økonomi.

Her lykkedes det ikke at nå til enighed om at vedtage en hjælpepakke. I stedet blev de enige om at give det et nyt forsøg onsdag aften.

Det oplyser en unavngiven kilde.

- Nu fortsætter vi arbejdet. Jeg tror, at der er fremskridt, siger leder af Republikanerne i Repræsentanternes Hus Kevin McCarthy.

Til stede på mødet tirsdag var også formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, og Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer.

Mitch McConnell siger efter mødet, at de fire ledere stadig taler fint sammen. Han siger også, at de har aftalt ikke at forlade Washington D.C. for at gå på juleferie, før de er blevet enige om en ny coronahjælpepakke.

/ritzau/Reuters