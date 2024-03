Kongresledere er blevet enig om en budgetaftale, der forlænger finansiering af det føderale statsapparat.

Kongressen i USA vil senere på ugen stemme om en aftale, der skal sikre, at finansieringen af det amerikanske statsapparat kan fortsætte, mens parlamentarikerne forsøger at blive enige om en finanslov for finansåret 2024.

Det fortæller partilederne i Kongressens to kamre sent onsdag aften.

På trods af at USA er knap halvvejs igennem finansåret 2024, er der stadig ikke vedtaget en reel finanslov for hele året.

Den dybe splittelse i Kongressen har gjort, at det bedste, man har kunnet præstere, er løbende at vedtage midlertidige finansieringsaftaler, der sikrer, at det føderale statsapparat ikke er nødt til at gå i regulær dvale.

Udløber sådan en midlertidig aftale, uden at der vedtages en ny, vil det resultere i problemer med udbetaling af løn til op mod fire millioner ansatte i den offentlige sektor.

En række aktiviteter som finanstilsyn og forskning ville desuden blive påvirket. Nationalparker ville også lukke.

Sådan en nedlukning stod til at gå i gang, efter at den nuværende aftale ville udløbe lørdag.

Det ser dog ud til at være afværget.

Finansloven i USA består af 12 underaftaler, som Kongressen skal blive enige om.

Partilederne i Kongressen fortæller, at man for seks af aftalerne er blevet enige om at udskyde en vedtagelse af den permanente aftale frem til 8. marts - og dermed forlænges den midlertidige finansiering frem til samme dato.

De resterende udskydes frem til 22. marts - og den midlertidige finansiering forlænges frem til samme dato.

Aftalen skal "stemmes om i Repræsentanternes Hus og Senatet i denne uge," lyder det i en officiel udtalelse fra partilederne i Kongressen.

I Repræsentanternes Hus er det formanden, republikanske Mike Johnson, og den demokratiske oppositionsleder, Hakeem Jeffries.

I Senatet er der tale om Demokraternes leder, Chuck Schumer, og den republikanske leder, Mitch McConnell.

/ritzau/Reuters