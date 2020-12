USA undgår med nød og næppe en føderal nedlukning fredag nat efter midlertidig aftale i Kongressen.

Kongressen i USA er fredag aften lokal tid blevet enige om en midlertidig finansieringsaftale for det amerikanske statsapparat. Det sker for at forhindre dele af det føderale statsapparat i at lukke ned ved midnat natten til lørdag lokal tid.

Aftalen skal skrives under af præsident Donald Trump, inden den kan træde i kraft.

Den vil give lovgivere i Repræsentanternes Hus og Senatet indtil midnat natten mellem søndag og mandag til at blive enige om at få underskrevet en lov om et føderalt budget på i alt 8600 milliarder danske kroner.

Det vil holde det føderale USA kørende frem til september 2021.

Den midlertidige aftale kommer, næsten præcis to år efter at lignende uenigheder tvang dele af det amerikanske statsapparat til at lukke i 35 dage.

Den daværende nedlukning mellem december 2018 og januar 2019 var den længste i USA's historie.

De nuværende forhandlinger om det føderale budget bliver især besværliggjort af, at Kongressen samtidig forhandler om en 5462 milliarder kroner stor hjælpepakke til USA's coronaramte økonomi.

Coronahjælpepakken er en tilføjelse til det føderale budget, og derfor kan ingen af delene laves til lov, før Republikanerne og Demokraterne bliver enige om den.

Lovgivere i USA har i månedsvis forsøgt at nå til enighed om en ny hjælpepakke uden held.

Det skyldes blandt andet, at der er uenighed om, hvor meget statsstøtte der skal gives til delstats- og lokalregeringer og til at hjælpe virksomheder, skoler og universiteter med at opfylde deres økonomiske forpligtelser.

Forhandlingerne om en ny hjælpepakke bliver presset af, at de sidste hjælpeprogrammer til arbejdsløse amerikanere fra den seneste hjælpepakke, der blev vedtaget i foråret, står til at udløbe i slutningen af december.

Derfor risikerer millioner af arbejdsløse amerikanere at miste deres økonomiske støtte, hvis ikke en ny hjælpepakke snart bliver vedtaget.

/ritzau/Reuters