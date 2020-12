Over 7000 er døde i Sverige med covid-19, og kongen begræder, at mange er døde uden at have familie om sig.

Det svenske folk har lidt kolossalt under coronakrisen, fastslår den svensk kong Carl Gustav.

"Jeg mener, at det er mislykkedes for os" at redde liv under pandemien.

Han betegner i et interview til tv-kanalen SVT 2020 som et forfærdeligt år for Sverige.

- Vi har et stor antal, som er døde, og det er forfærdeligt. Det er noget, vi alle lider med, siger han i interviewet, der bliver vist i sin helhed på SVT1 mandag aften 21. december.

Over 7000 er døde med covid-19 i Sverige. Mange har ikke haft mulighed for at tage afsked med deres familier.

- Det svenske folk har lidt kolossalt under svære forhold, siger kongen.

- Man tænker på alle de familiemedlemmer, som har oplevet, at de ikke kunne tage afsked med deres afdøde familiemedlemmer. Jeg tror, det må være en tung og traumatisk oplevelse ikke at kunne tage en varm afsked, fortæller han SVT.

/ritzau/