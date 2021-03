Tv-transmitterede interviews med den kongelige familie er traditionelt sprængfarlige, så det kom ikke som en overraskelse, da Tony Blair over undertegnede undveg et spørgsmål om sympati eller ej for Harry og Meghan.

»Et langt liv i politik har lært mig, at der er nogle ting, det er klogest ikke at udtale sig om særligt til en udenlandsk journalist. Så jeg vil høfligt afslå at svare på dit spørgsmål«, sagde Storbritanniens tidligere mangeårige premierminister.

Voldsomme begivenheder i kongehuset prægede også hans regeringstid. Lady Dianas død i 1997 var et skelsættende øjeblik i moderne britisk historie, og den unge Tony Blair havde nærmest kun lige fået nøglerne til Downing Street 10.

Dengang formåede Tony Blair at bruge sin umiddelbarhed og empati til at fremstå folkelig. Mens kongehusets umiddelbart lukkede facon virkede modsat.

Det langt fra altid lette forhold mellem Dronning Elisabeth og Tony Blair har han beskrevet i sin autobiografi, Tony Blair a Journey. I bogen fortæller han om sit første møde med dronningen.

»De er min 10. premierminister. Den første var Winston Churchill – men det var jo før De overhovedet var født,« var ifølge Blair, det første Elisabeth sagde til ham, og så var anciennitetsforholdet de to imellem jo ligesom slået fast.

Dronning Elisabeth skulle i øvrigt ifølge kilder ved hoffet være blevet særdeles stødt over, at Tony Blair overhovedet fortalte, hvad de to talte om. Den siddende premierminister har en fortrolig ugentlig passiar med Dronningen, og hun forventede tydeligt, at det forblev sådan, også efter Blairs regeringstid.

Fra Dianas kommentar i det legendariske tv-interview fra 1995 om forholdet mellem Prins Charles og Camilla Parker Bowles: »Der var tre af os i dette ægteskab, så det var lidt trangt«, til Prins Andrews tåkrummende interview med BBC i 2019 om sit forhold til den nu afdøde, pædofilidømte rigmand Geoffrey Epstein.

Skandalerne i det britiske kongehus har altid global appel, og det forventes søndagens Oprah Winfrey-interview også at have.

Samtlige britiske avisforsider udstillet i Heathrow-lufthavnen søndag handlede om konsekvenserne af interviewet.

Det sendes på tv i 65 lande verden over, og forventes set af hundreder af millioner af mennesker.

Fra Dianas kommentar om forholdet mellem Prins Charles og Camilla Parker Bowles: »Der var tre af os i dette ægteskab, så det var lidt trangt«.



Tv-interview i 1995 til Prins Andrews tåkrummende interview med BBC i 2019 om sit forhold til den nu afdøde, pædofilidømte rigmand Geoffrey Epstein, har skandalerne i det britiske kongehus en tradition for at nå verden rundt, og det forventes søndagens Oprah Winfrey interview også at gøre.

I Heathrow Lufthavn søndag handlede samtlige forsider på de britiske aviser om netop dette.

Interviewet bliver sendt i 65 lande, og det forventes at hundreder af millioner vil følge med verden over.