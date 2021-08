Kronprins Charles ser »ingen vej tilbage til et normalt liv« for sin bror, der nu står anklaget for seksuel omgang med en mindreårig.

Prins Andrew er ifølge britiske medier lige nu sommergæst hos sin mor, dronning Elizabeth, på Balmoral, dronningens sommerresidens i Skotland.

Det er der ikke noget usædvanligt i, men alligevel er dette nok en sommerferie som ingen andre for Andrew og den nærmeste familie. Foruden dronningen og Andrew er hans ekskone Sarah til stede. De seneste dage er angivelig blevet brugt på at konferere med Andrews advokater og rådgivere.

Prins Andrew er som bekendt blevet sagsøgt af Virginia Roberts Guiffre, der påstår, at prinsen ved gentagne lejligheder har haft sex med hende, mens hun var mindreårig og ovenikøbet leverede seksuelle ydelser, der har karakter af såkaldt trafficking.

Balmoral er dronning Elizabeths faste sommerresidens og lige nu også tilflugtssted for den skandaleombruste prins Andrew.

Den 17-årige Guiffre blev efter eget udsagn fløjet til London, til New York og til den nu afdøde, pædofilidømte milliardær Jeffrey Epsteins private ø i Caribien for at have sex med Andrew. Nu reagerer britisk politi på anklagen.

»Ingen er over loven. Vi har arbejdet tæt sammen med den britiske statsanklager, og vi er naturligvis åbne for også at samarbejde med udenlandske myndigheder. Vi vil give dem al den assistance, de beder os om,« siger politikommissær Dame Cressida Dick til LBC.

Det er næppe en melding, man bryder sig særlig meget om på Balmoral. Ifølge Guiffres advokat, David Boies, har kongehuset nemlig med held ignoreret enhver henvendelse fra USA.

»Vi har gennem de sidste fem år forsøgt at kontakte Andrews advokater og rådgivere talrige gange. Vi har forsøgt at komme i kontakt med ham for at få hans udlægning af historien, og for at han kan give en forklaring på anklagerne i forsøget på at håndtere dette udenom domstolene. Men alle vores tiltag er blevet ignoreret. Ligesom de har ignoreret statsanklagerne fra USA,« siger David Boies til Sky News.

Dronning Elizabeth skal efter sigende, ligesom prins Charles, have svært ved at håndtere skandalen omkring sønnen prins Andrew.

En stævning er blevet sendt fra retten i New York til prins Andrews residens ved Windsor Palace udenfor London. Andrew har nu 21 dage til at svare på denne stævning, men hverken hans rådgivere eller kongehuset har ønsket at kommentere på den dramatiske udvikling.

»Det går værst ud over dem, der ignorerer retssystemet. Hvis Andrew ikke møder op i retten, så vil han blive dømt in absentia. Dommen vil have virkning ikke bare i USA, men stort set alle steder i den civiliserede verden,« siger advokat David Boies.

Andrews storebror, kronprins Charles, har ifølge, hvad The Times kalder nære venner og troværdige kilder, længe betragtet brorens situation som uløselig.

»Charles elsker sin bror og har sympati for hans vanskelige situation, Charles' evne til at yde omsorg for dem, der har det skidt, er velkendt. Men denne sag truer med at ødelægge institutionens omdømme, og Charles har længe set denne sag som uløselig,« siger denne kilde til The Times.

Familien Windsor var senest samlet, da prins Philip blev begravet. Kongehuset står nu i et svært dilemma i forhold til håndtering af skandalen omkring prins Andrew.

Charles mener ifølge samme kilde, at det er utænkeligt, at Andrew kan vende tilbage til sine daglige, kongelige gøremål.

Spørgsmålet er så, hvad The House of Windsor gør nu. Man kunne vælge at slå hånden af familiens sorte får. Men et langvarigt retsforløb i New York truer med at feje mere skidt gemt under gulvtæppet frem i fuldt dagslys. Der går mange rygter om prins Andrew, der engang blev kaldt The Party Prince, fordi han festede så meget i Londons natklubber.

En anden taktik kan være at forsøge at påberåbe sig kongelige privilegier, der muligvis vil kunne forhindre, at retssagen i New York overhovedet kan finde sted. Flere britiske aviser spekulerer torsdag i, om der i britisk lov kan findes en sådan kattelem.

Det vil dog næppe heller fremme kongehusets position i en britisk befolkning, der har været vidne til adskillige kongelige skandaler de seneste år. Dog ingen så voldsom som sagen omkring Andrew.

Victoris Roberts Giuffre har anlagt civilt søgsmål mod prins Andrew. Han anklages blandt andet for at have haft sex med en mindreårig.

Det mest sandsynlige udkomme er et forlig udenom retten i New York. Det vil forhindre et pinligt civilt retsforløb, men sikrer ikke Andrew mod fremtidig kriminel retsforfølgelse.

Lige nu sidder han sikkert på Balmoral, men hvor længe kan det blive ved? Kongehuset har valgt at lukke øjne og ører for beskyldningerne mod Andrew. Men kun seks procent af briterne tror på hans udlægning om, at han er uskyldig.

Det er på sigt svært at se anden udvej, end at kongehuset må overveje at vaske hænder og lade en fornedret Andrew forsøge at ride stormen af selv. Det kan vise sig mere end vanskeligt for prinsen, der siges at være dronning Elizabeths yndlingssøn.