Der er brug for, at COP28 bliver et "afgørende vendepunkt" for klimaet, siger kong Charles.

Verden er "frygteligt langt fra at være på rette vej", hvad angår klimaforandringerne.

Det siger briternes kong Charles i en åbningstale ved FN's klimatopmøde COP28 fredag i Dubai.

Klimaforandringer udgør ikke længere et fjernt problem. Der skal handles nu, mener han.

- Jeg beder af hele mit hjerte til, at COP28 vil være endnu et afgørende vendepunkt mod reel transformerende handling, siger kong Charles ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi ser, at foruroligende vendepunkter er blevet nået.

Efter et år med rekordtemperaturer er der ved dette års COP28 stort pres på verdenslederne for at få accelereret den grønne omstilling.

Men landene er delte i deres holdning til fossile brændstoffer.

Flere lande har sagt, at de går ind for, at der bliver aftalt en total udfasning af fossile brændsler.

Også FN's generalsekretær, António Guterres, ønsker, at det er, hvad der bliver aftalt. Lykkes det at nå frem til den beslutning, vil det være historisk.

Kong Charles, der er kendt for at have klima og miljø som mærkesager, har en ceremoniel rolle ved klimatopmødet.

Talen er hans første store klimatale som konge.

Den britiske tilstedeværelse ved topmødet har på forhånd fået en del fokus, da premierminister Rishi Sunak, udenrigsminister David Cameron og kong Charles efter planen skulle flyve i hver deres private jetfly til De Forenede Arabiske Emirater.

Den britiske regering har forklaret, at den ikke er imod at flyve som sådan. Den satser blandt andet på teknologiske fremskridt.

På førstedagen torsdag af COP28 sagde FN-chefen Guterres, at han nu anser det for at være sikkert, at 2023 bliver det varmeste år nogensinde.

Kong Charles henviser i sin tale til en række globale klimahændelser. Han taler om oversvømmelser i Indien og Pakistan samt skovbrande i USA, Canada og Grækenland.

- Jorden tilhører ikke os. Vi tilhører Jorden, siger han.

Torsdag kom et tidligt, men betydningsfuldt resultat ved COP28, da verdens lande blev enige om betingelserne for en klimafond for tab og skader til klodens fattige lande.

/ritzau/Reuters