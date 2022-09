Lyt til artiklen

Timingen er på ingen måder den bedste for Vladimir Putin.

For mens hans russiske hær i øjeblikket er under stort pres i Ukraine, ulmer det andre steder i den sovjetrussiske baghave.

»Det kommer på et meget dumt tidspunkt for Putin,« vurderer Flemming Splidsboel, Dansk Institut for Internationale Studier, over for DR.

Sådan lyder det, efter at der i sidste uge udbrød to væbnede konflikter mellem tidligere sovjetstater.

Armenien og Aserbajdsjan udkæmpede de blodigste kampe i to år, siden de havde en regulær kortvarig krig i 2020.

Samtidig er menneskeliv også gået tabt i opgør på grænsen mellem Kirgisistan og Tadsjikistan.

Flemming Splidsboel vurderer, at det »udstiller hulheden« af både den NATO-lignende militæralliance og den russiske politik i området.

Samtidig er det ikke utænkeligt, at flere af parterne i konflikterne vover at udnytte, at Rusland lige nu er optaget til anden side i Ukraine.

Laurence Broers, fellow ved tænketanken Chatham House, har til Guardian sagt:

»Magten i det russiske flag er faldet betragteligt, og sikkerhedsbalancen mellem de tidligere sovjetiske stater ser ud til at være ødelagt,« siger han.