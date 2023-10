Mindst 1.300 israelere har mistet livet siden lørdag den 7. oktober, hvor Hamas indledte et historisk stort terrorangreb. Siden har Israels gengældelsesangreb mindst kostet 3.000 palæstinensere livet. Gazastriben er fortsat under konstante bombardementer.

Den drabelige konflikt mellem Israel og palæstinensere har nok en gang nået et uhyggeligt klimaks.

Israel har erklæret krig mod den palæstinensiske terrororganisation Hamas. Begge steder meldes det, at civile er hovedparten af ofrene. Kvinder og børn.

I artiklen her hjælper B.T. dig via syv udvalgte historiske nedslag med at forstå den yderst komplekse strid.

Her ses et kort over området, som grænserne er i dag. Grafik. Nicklas Larsen Vis mere Her ses et kort over området, som grænserne er i dag. Grafik. Nicklas Larsen

Til at begynde med skal vi mere end hundrede/ tusindvis af år tilbage i tiden.

1. Første Verdenskrig – Det Osmanniske Riges fald

Mens de nationalstater, vi kender i Europa i dag, begyndte at tage form i 1800-tallet, så voksede ideen om en jødisk stat også.



Allerede på dette tidspunkt havde der boet jøder i Palæstina i årtusinder, men et stigende antal begyndte også på en udrejse fra deres hjem i blandt andet Europa til det område, de længe før Jesu fødsel havde kaldt hjem.

Zionismen, som er den jødiske idé om, at de har historisk ret til at kalde området i Palæstina – Det Hellige Land – for hjem, tog for alvor fart.

Så efter afslutningen på Første Verdenskrig, hvor Det Osmanniske Rige – der tidligere havde inkluderet Palæstina – gik i opløsning, overgik Palæstina til britisk indflydelse.

Og i 1917 blev det besluttet, at man fra britisk side ville støtte »etableringen af et hjem i Palæstina for det jødiske folk«, som det dengang lød.

På trods af en stor indvandring af jøder gennem årtier var datidens Palæstina fortsat hjem for et overvældende flertal af muslimer. Omkring 80 procent af beboerne i området i 1914 var muslimske.

Med erklæringen fra Storbritannien – en af datidens store verdensmagter – begyndte der at blive sat fart på den jødiske indvandring. Den tendens blev blot mere udtalt med nazismens fremvækst i dele af Europa op gennem 1920erne frem til 1940erne.

Såvel den jødiske befolkning som den muslimske befolkning i Palæstina ønskede at danne sin egen stat i området. Mængden af kampe mellem de to befolkningsgrupper voksede også i perioden.

Et billede fra en jødisk bosættelsen i Palæstina ved grænsen til Syrien i 1938. På billedet ses både jøder og arabere. Foto: AP/Ritzau Scanpix Vis mere Et billede fra en jødisk bosættelsen i Palæstina ved grænsen til Syrien i 1938. På billedet ses både jøder og arabere. Foto: AP/Ritzau Scanpix

2. Skabelsen af Israel i 1948

Året før – i 1947 – var den nydannede verdensorganisation FN kommet frem til en resolution, der gav grønt lys til skabelsen af to stater i Palæstina. Det kom blandt andet på baggrund af den medvind, zionistbevægelsen havde fået i Europa efter Holocaust.

Så da forslaget fra FN gav jøderne 55 procent af Palæstina, og araberne skulle have 45 procent, blev det kun et ja fra jødisk side, mens det arabiske flertal i området afviste forslaget, der aldrig blev til noget.

Striden om FN-planen udløste en række kampe mellem de to grupper i området. Men det udviklede sig til en reel krig i 1948, da den jødiske befolkning 14. maj erklærede Israel for en uafhængig stat.

Dagen efter gik en række arabiske lande i krig mod nydannede Israel.

Jordan, Egypten, Libanon, Syrien og Irak indledte det, der udviklede sig til et stort nederlag for den palæstinensiske befolkning. Israel sejrede i nationens første krig.

Og da røgen havde lagt sig i 1949, bestod Israel i det store hele af den landmasse, vi kender landet for i dag. Dog med den undtagelse, at Jordan sad på Vestbredden, mens Egypten sad på Gaza.

Omkring 700.000 palæstinensere forlod eller blev drevet fra deres hjem, mens jøder fra omkringliggende lande flyttede til. Det, som palæstinenserne kalder 'al Nakba' – oversat 'katastrofen'.

Den israelske premierminister David Ben Gurion (tv) underskriver dokumenter i Tel Aviv – i det daværende Palæstina – som udråber Israel som selvstændig stat 14. maj 1948. Foto: AP/Ritzau Scanpix Vis mere Den israelske premierminister David Ben Gurion (tv) underskriver dokumenter i Tel Aviv – i det daværende Palæstina – som udråber Israel som selvstændig stat 14. maj 1948. Foto: AP/Ritzau Scanpix

3. Seksdagskrigen i 1967

I årene efter skabelsen af den israelske nation var der gentagne krigshandlinger mellem Israel og arabiske nabostater.

De arabiske lande anerkendte fortsat ikke Israels ret til at eksistere.

Det hele blev til en større krig – den såkaldte 'seksdagskrig'.

Her formåede Israel nok en gang at få den militære overhånd i kampe mod Egypten, Syrien og Jordan. Resultatet blev, at Israel satte sig på hele den egyptiske Sinai-halvø, Gazastriben og Vestbredden – inklusiv Østjerusalem.

Yderligere hundredtusinder af arabere blev drevet fra deres hjem. Og mange andre måtte se sig selv bo i områder, som Israel kontrollerede. Det gjaldt eksempelvis Vestbredden og Gaza.

Omkring 600.000 israelere boede derefter i de områder på Vestbredden og Østjerusalem, som FN fortsat anser for at være besatte.

Kimen til en palæstinensisk modstandsbevægelse blev lagt. Ikke mindst på grund af de mange fordrevne palæstinensere, som nægtes adgang til deres tidligere hjem.

Israelske soldater, der bevogter grædemuren i Jerusalem under seksdagskrigen i 1967. Foto: AP/Ritzau Scanpix Vis mere Israelske soldater, der bevogter grædemuren i Jerusalem under seksdagskrigen i 1967. Foto: AP/Ritzau Scanpix

4. Oslo-aftalerne og et afgørende mord i 1993-1995

I forbindelse med de stigende ønsker om fred mellem de to folkefærd blev den første Olso-aftale indgået i 1993, den næste i 1995.

På den ene side stod Israel som stat med premierminister Yitzhak Rabin i spidsen, mens Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) havde Yasser Arafat som det palæstinensiske ansigt på aftalen.

Her blev det blandt andet besluttet, at det palæstinensiske folk i Gaza og på Vestbredden skulle have øget selvbestemmelse.

Spørgsmålet om det besatte Østjerusalem, som palæstinenserne anser som deres hovedstad, blev dog ikke afgjort. Det samme gjorde sig gældende med spørgsmålet om de israelske bosættelser på Vestbredden.

Fredsprocessen i Oslo-aftalerne mødte stor modstand i begge lejre. Osloaftalerne led et endeligt knæk, da Israels premierminister Yitzhak Rabin blev snigmyrdet den 4. november 1995 af en jødisk højrefløjsekstremist, der ønskede at afspore de spirende fredsforhandlinger.

Et andet stort nedbrud i fredsforhandlingerne fandt sted omkring fem år senere i 2000, da Camp David-forhandlingerne med en tostatsløsning faldt fra hinanden.

Israels premierminister (tv) trykker hånd med PLO-formanden Yasser Arafat, mens den daværende amerikanske præsident Bill Clinton ser på i 1995. Foto: Luke Frazza/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Israels premierminister (tv) trykker hånd med PLO-formanden Yasser Arafat, mens den daværende amerikanske præsident Bill Clinton ser på i 1995. Foto: Luke Frazza/AFP/Ritzau Scanpix

5. Hamas vælges i Gaza i 2006

I 2005 tog Israel beslutningen om at trække sig ud af Gazastriben, som FN fortsat mener er besat område.

Året efter vandt terrororganisationen Hamas valget i Gazastriben. De har som erklæret mål at udslette staten Israel. Det førte til en række interne palæstinensiske opgør mellem Hamas og mere moderate Fatah.

Efter flere blodige kampe stod det klart, at Hamas havde magten i Gazastriben, mens Fatah var dominerende på Vestbredden. I den forbindelse besluttede Israel at indføre en mangeårig blokade af Gazastriben og dermed Hamas, hvor man kontrollerede hvem og hvad, der kom ind og ud af området.

Omkring 2 millioner palæstinensere boede dermed i Gazastriben, mens godt 3 millioner boede på Vestbredden, hvor jødiske bosættelser i årene efter stadig blev flere, selvom FN har fastslået, at de ikke er lovlige.

En palæstinensisk Hamas-støtte viser V-tegnet 27. januar 2006 efter Hamas vandt en valgsejr i Gazastriben over Fatah. Foto: Mohammed Abed/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En palæstinensisk Hamas-støtte viser V-tegnet 27. januar 2006 efter Hamas vandt en valgsejr i Gazastriben over Fatah. Foto: Mohammed Abed/AFP/Ritzau Scanpix

6. Israelsk politi ransager al-Aqsa-moskeen i 2021

I de efterfølgende år var der gentagne opblusninger i konflikten, hvor Hamas foretog mindre angreb på Israel, og Israel bombede Gazastriben.

Et afgørende øjeblik for det, der udspillede sig lørdag den 7. oktober 2023 ifølge Hamas, kom dog i maj 2021. Her stormede israelske sikkerhedsstyrker al-Aqsa Moskeen i Østjerusalem, der er et af de helligste steder i islam. Moskeen deler en bakketop med Tempelbjerget, der er det helligste sted i jødedommen.

Det udløste 11 dage med uroligheder og tændte ifølge Reuters en ild i lederen af Hamas' Al Qassam-brigader, Mohammed Deif, der skal have påbegyndt planlægningen af de angreb, der ramte Israel i begyndelsen af oktober.

Sådan så det ud, da israelske sikkerhedsstyrker 7. maj 2021 ryddede al-Aqsa Moskeen i Østjerusalem. Et af de helligste steder i islam. Siden fulgte 11 dages uro. Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud, da israelske sikkerhedsstyrker 7. maj 2021 ryddede al-Aqsa Moskeen i Østjerusalem. Et af de helligste steder i islam. Siden fulgte 11 dages uro. Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Ritzau Scanpix

7. Historisk Hamas-angreb i oktober 2023

Over 1.200 israelere har ifølge de lokale myndigheder mistet livet i Hamas' terrorangreb. Det kom som en stor overraskelse for Israel. Og i de indledende timer herskede kaos, mens Hamas-terrorister myrdede civile i store antal.

Israel har fortalt, at man anser sig selv som værende i krig med Hamas – ikke alle palæstinensere.

Som svar på angrebet har Israel indledt adskillige bombardementer af Gazastriben.

Så vidt har mindst 3.000 palæstinensere ifølge de lokale sundhedsmyndigheder mistet livet, mens konflikten stadig udspiller sig med daglige bombardementer.

Kilder: Washington Post, New York Times, Vox, BBC, The Guardian, Al Jazeera, FN, Den Store Danske og en række andre opslagsværk.