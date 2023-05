Trods rygter om våbenhvile fortsætter kampene mellem Israel og Palæstina ufortrødent.

Onsdag sendte palæstinensere omkring 400 raketter ind i Israel, skriver The Guardian, der har en reporter i Jerusalem.

Missilregnen kommer, efter 15 palæstinensere tirsdag blev dræbt af israelske tropper.

Konflikten i Gaza er steget i intensitet over de seneste mange måneder – blandt andet som følge af Israels nye, stærkt nationalistiske regering.

Alligevel markerer onsdagen de hårdeste kampe mellem parterne i ni måneder, mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Israel har et avanceret anti-missil-system, der stopper raketter, som bliver sendt ind i landet fra Gaza-striben. Onsdag kom systemet på arbejde. Foto: AMMAR AWAD

»Det er, som om der er skruet voldsomt op for blusset,« siger han og understreger, at en regulær krigserklæring alligevel vil have store konsekvenser for begge parter.

»Men der skal ikke mange flere døde til, før nogen siger: 'så er det nu.'«

De seneste udvekslinger er fra palæstinensisk side er ledt an af både Hamas og en anden militant gruppering ved navn Islamisk Jihad.

At der på én side er flere parter involveret kan være med til at forpurre planer om en våbenhvile, forklarer Illeborg.

»Det er ikke sikkert, at den ene hånd ved, hvad den anden gør. Det er i sig selv lidt farligt.«

Noget andet, der er farligt, er, at Israels nye regering er domineret af en fløj, der er »krigssøgende og ønsker konfrontationen«, siger han:

»Det er den mindst pragmatiske israelske regering til dato. Udsigten til, at de vil møde hårdt mod hårdt, er overhængende. Det bliver spændende at se, om det her er det nye normal for parterne, eller om det kommer til at eskalere yderligere.«