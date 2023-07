Den omtalte BBC-vært, der har været omdrejningspunktet for flere anklager om upassende opførsel over for unge, er værten Huw Edwards.

Det skriver hans kone Vicky Flind i en erklæring på hans vegne, skriver BBC.

'I lyset af den seneste omtale om 'BBC-værten' fremsætter jeg denne erklæring på vegne af min mand Huw Edwards, efter hvad der har været fem ekstremt svære dage for familien,' indleder hun.

Herefter oplyser hun, at hendes mand er indlagt på hospitalet.

'Huw lider af alvorlige psykiske problemer,' skriver hun blandt andet og henviser til, at han i de seneste år er blevet behandlet for svær depression, og at den seneste tids historier og spekulationer har forværret situationen.

Han skal derfor blive på hospitalet i den kommende tid, oplyser hun.

BBC-værten har været meget omtalt i medierne på det seneste, men værten er ikke blevet offentliggjort før nu.

Beskyldningerne mod Huw Edwards er blandt andet gået på, at han har betalt en mindreårig for seksuelle billeder. En anden ung person har oplevet truende beskeder fra værten, efter de matchede på en datingapp.

Britisk politi bekræfter, at de har efterforsket sagen, og udtaler, at de ikke har fundet nogle indikationer på nogen kriminel handling.

'Under omstændighederne og i betragtning af Huws tilstand vil jeg gerne bede om, at privatlivets fred for min familie og alle andre, der er fanget i disse rystende begivenheder, respekteres' skriver konen Vicky Flind.