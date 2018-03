Unilever vil gøre Rotterdam til hovedkvarter. Med det har intet at gøre med brexit, siger britisk regering.

London. Unilever, der er Storbritanniens tredjestørste selskab, skrotter sit koncernkontor i London. I stedet skal Rotterdam huse det officielle hovedkvarter.

Det er et nederlag for premierminister Theresa May forud for den britiske udtræden af EU.

Unilever, der producerer en meget bred vifte af fødevarer, blev sidste år forsøgt opkøbt af det amerikanske selskab Kraft Heinz for 143 milliarder dollar.

Men tilbuddet blev afvist.

I en meddelelse fra koncernen torsdag hedder det, at selskabet opdeles i tre enheder. Selskabet begrunder i meddelelsen ikke sin beslutning.

Produkter til personlig pleje og produkter til hjemmet får base i London, mens Rotterdam i Holland får fødevarer og drikke under sig.

Unilever skriver, at de 7300 ansatte i Storbritannien ikke bliver berørt af ændringerne.

Ifølge en talsmand for det britiske erhvervsministerium har Unilevers beslutning intet at gøre med brexit.

Men der har i flere uger været forlydender om en ny organisation i Unilever for at ruste sig til brexit.

Forhandlingerne med EU kører trægt, og uden et gennembrud havner briterne uden for det det indre marked og toldunionen.

Det ville kunne gøre det sværere for Unilever at afsætte sine varer på det europæiske marked.

