En foreslået budgetramme på 1,074 procent af bni er ved at blive barberet ned, siger flere diplomater.

Efter et åbenbart resultatløst døgn med forhandlinger har den tysk-franske duo med forbundskansler Angela Merkel og præsident Emmanuel Macron taget affære for at finde et kompromis om EU's budget for 2021 til 2027.

Fredag eftermiddag har de to store EU-lande arbejdet på at smede et kompromis, der bevæger sig i retning af det sparebudget, som Danmark og tre andre lande kræver.

Flere diplomater bekræfter, at kompromisset lægger op til en reduktion i størrelsen på budgetrammen i forhold til det kompromis, som man hidtil har taget udgangspunkt i. Men hvor stor denne reduktion er, står ikke helt klart.

Udgangspunktet var EU-præsident Charles Michels forslag, der står på skuldrene af knap to års forarbejde. Det lyder på et budget på 1,074 procent af bruttonationalindkomsten (bni) i EU.

Danmark, Østrig, Holland og Sverige har før og under EU-topmødet sagt, at budgettet ikke må overstige 1,00 procent af bni.

Michel har fredag arbejdet på at færdiggøre et nyt kompromis, som stats- og regeringscheferne kan arbejde videre med.

Foreløbigt er det planen, at de samles igen fredag klokken 16.

Hele natten, formiddagen og eftermiddagen har forskellige konstellationer forsøgt at forhandle og mødes.

Macron og Merkel har fredag taget del i flere fælles forsøg på at søge et kompromis.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har fredag formiddag haft møde med sparelandene, som Danmark fortsat holder tæt sammen med. Siden har hun holdt møde i samme konstellation med deltagelse af Merkel og Macron.

Fredag eftermiddag har statsministeren haft møder med forskellige grupper af østeuropæiske og baltiske lande.

For Danmark og sparelandene er kravet om en rabat på EU-bidraget fortsat centralt. Det er det også for Tyskland, som er en vigtig allieret på den front.

I den nuværende budgetperiode har Danmark en rabat på en milliard kroner årligt.

