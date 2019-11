Fløjkrig i det tyske AfD endte med kompromis på formandsposten. En mere kontroversiel kandidat blev buhet af.

Det tyske parti Alternative für Deutschland (AfD) har på sin partikongres lørdag valgt 44-årige Tino Chrupalla som ny partiformand.

Han deler posten med Jörg Meuthen, der lørdag er genvalgt med 69 procents opbakning.

Chrupalla afløser den 78-årige Alexander Gauland, der træder tilbage efter to år som en af partiets to formænd.

En magtkamp mellem partiets yderfløj og mere moderate kræfter præger partikongressen hos AfD, der blev indledt lørdag.

Det yderste højre som kaldes "fløjen" i partiet ønsker at styrke sin repræsentation i den 13 mand store partiledelse.

Meuthen skulle lørdag forsvare sin plads mod udfordrere fra "fløjen", der er blevet styrket, efter at to af dens nøglepersoner - Björn Höcke og Andreas Kalbitz, som ikke stillede op til formandsvalget har klaret sig godt ved delstatsvalg tidligere i år.

Gauland selv havde kastet sin støtte bag Tino Chrupalla, der er medlem af forbundsdagen i Berlin. Chrupalla har opbakning både på yderfløjen og blandt de mere moderate AfD-medlemmer.

Men andre kandidater kæmpede også om at overtage den ledige post efter Gauland, som er en af partiets stiftere og et af dets mest fremtrædende medlemmer.

En af kandidaterne er Wolfgang Gedeon, der er valgt ind i delstatsparlamentet i Baden-Württemberg, og som har været under anklage for antisemitisme.

Han blev mødt med buh-råb og fik kun 3,77 procent af stemmerne.

AfD-politikeren Gottfried Curio var også interesseret i at efterfølge Gauland. I en videobesked advarer Curio mod den tyske stats "selvopløsning" og den "ensidige" fortolkning af landets historie.

Ud over formandsvalg skal de 600 delegerede ved partikongressen tage stilling til omkring 70 forslag.

Et af forslagene handler om AfD's såkaldte eksklusionsliste. Det er en liste over 250 yderliggående organisationer, og hvis man er medlem af en af disse, kan man ikke blive medlem af AfD.

Et af de omkring 70 forslag går på at fjerne enkelte organisationer fra listen, mens et andet forslag vil sløjfe eksklusionslisten helt.

Da lørdagens partikongres gik i gang, forsøgte tusinder af demonstranter at blokere de veje, der fører til konferencesalen i Volkswagen Halle i Braunschweig.

Den tyske bilfabrikant havde bedt om at få dækket navnet på hallen til, fordi den ikke vil associeres med AfD.

Den seneste meningsmåling, der er offentliggjort af tv-stationen ZDF, viser 14 procents opbakning til AfD blandt de tyske vælgere.

Opbakningen er højest flere steder i det tidligere Østtyskland. I delstatsparlamenterne i Brandenbrug, Sachsen og Thüringen er partiet næststørst.

I sin åbningstale ved partikongressen opfordrede Gauland AfD til at gøre sig klar til at indtage en rolle i regering.

/ritzau/dpa