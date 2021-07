Den konservative politiker Gunnar Pedersen i Tromsø er træt af at blive ramt af mågelort.

Nu vil han have kommunen til at gøre noget ved det, han kalder »mågterror.«

Det skriver NRK, der også kan fortæller, at mågerne ifølge Gunnar Pedersen særligt hærger i centrum af Tromsø.

For at gøre op med problemet har han fået en idé.

Han foreslår blandt andet at give mågerne p-piller og påpeger, at det var en stor succes i den italienske by Venedig, da man forsøgte sig med det der.

»Restauranter kan ikke have udendørs siddepladser, fortove og facader er snavsede, og folk, der har mad i hånden, bliver angrebet. Kommunen skal gøre noget ved dette,« siger Pedersen til TV 2 Norge.

Han foreslår også, at kommunen skal sørge for at flytte eventuelle mågeredder fra byens centrum og fra de kommunale boliger.

Det skal ifølge politikeren også pålægges private at fjerne reder fra deres eget hjem.

Til sidst foreslår han, at gøre hullerne i affaldsspandene mindre og tømme dem oftere.

Han håber, at det vil blive diskuteret på et kommende møde i kommunalbestyrelsen i august.