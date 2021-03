Det er ikke kun i Danmark, at folk bliver fristet til at sætte sig selv forrest i vaccinekøen.

I Norge har det vakt opsigt, at kriseledelsen i en kommune valgte at lade sig vaccinere i strid med retningslinjerne om, hvem der skal vaccineres først.

Ligesom herhjemme har Norge prioriteret ældre, syge og frontpersonale i sundhedssektoren, men det valgte en række kommunalansatte altså at se bort fra, og det møder nu kritik.

Det skriver TV2.no.

Der er tale om kriseledelsen i Færder Kommune, som blev vaccineret sidste uge.

Ordfører Jon Sannes Andersen, der har fået vaccinen, siger nu til norsk TV 2, at han beklager, at han sagde ja til stikket.

»Det burde jeg ikke have gjort, jeg burde have stillet mig bag i køen, og det beklager jeg,« siger han.

Venstrepolitiker og medlem af regeringen, Carl-Erik Grimstad er en af dem, der har undret sig over den kommunale ledelses ageren.

Han peger på, at der ikke er nogle medlemmer af regeringen, folketinget eller sundhedsmyndighederne, der har argumenteret for, at de skal foran i køen til trods for, at de også varetager kriseledelse under coronaepidemien.