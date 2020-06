Sverige skal have en kommission, der skal se nærmere på myndighedernes indsats under coronakrisen.

»Denne krise har tydeligt vist brister i vort samfund. Tusindvis af mennesker er døde, og endnu flere sørger over nære og kære familiemedlemmer, venner og bekendte,« siger statsminister Stefan Löfven på et pressemøde tirsdag.

»Under de forgangne måneder er det blevet tydeligt, at vi har brug for fortsat at ruste Sverige og samfundet. Vi skal lære af dette coronaforår,« siger han ifølge tv-stationen SVT.

Kommissionen skal vurdere håndteringen af krisen og udarbejde anbefalinger til fremtidige kriser.

På spørgsmålet om, hvorvidt kommissionen skal se på, om regeringen har et ansvar for de indtil videre 5333 dødsfald blandt coronasmittede, svarer Stefan Löfven:

»Vi vil have en sandhed frem. Meningen er, at vi skal lære noget af det her.«

Juristen Mats Melin, der blandt andet har en fortid som chefombudsmand, er formand for kommissionen.

»Mit indtryk er, at der i stigende grad er sat spørgsmålstegn ved samfundets evne til at håndtere kriser,« siger Melin på pressemødet, hvor han er med på en videoforbindelse.

Han tilføjer, at han er beæret over at have fået ansvaret for at lede den uafhængige kommission.

»Det er et vigtigt arbejde for at kunne lære noget og stå bedre rustede i den næste krise i samfundet, en pandemi eller noget andet,« siger juristen.

Kommissionen skal have en endelig rapport klar senest 28. februar 2021. Den første delrapport skal dog være klar til efteråret. Den skal have fokus på indsatsen i ældreomsorgen.

/ritzau/TT