Netanyahu burde have gjort mere for at imødegå sikkerhedsrisiko under jødisk festival, finder kommission.

Premierminister Benjamin Netanyahu har en del af ansvaret for, at det gik så galt, som det gjorde, da panik udløste et dødeligt amokløb på Meronbjerget i Israel i april 2021.

Sådan lyder det i en kommissionsundersøgelse af ulykken onsdag.

Under en tætpakket religiøs festival udbrød der panik, og 45 mennesker mistede livet.

Ifølge Times of Israel står der i rapporten, at det burde have stået klart for myndighederne, at der var problemer med det sted, hvor de mange jøder samledes.

Kommissionen kalder ulykken "en græsk tragedie, hvis slutning var velkendt fra starten".

Den peger også på et ansvar hos den israelske premierminister.

Ulykken fandt sted ved en pilgrimsfærd til gravstedet for rabbineren Shimon Bar Yochai - også kendt som Rashbi - der levede i det andet århundrede.

- Der er rimeligt grundlag for at konkludere, at Netanyahu vidste, at Rashbis gravsted ikke var blevet ordentligt håndteret i mange år, og at der kunne være en fare for de mange, som besøger stedet, især under Lag Ba'omer (festivalen, red.), står der i rapporten ifølge det israelske medie.

- Selv hvis vi ud fra et forsigtighedsprincip antager, at Netanyahu ikke havde konkret viden om sagen, så burde han have kendt til det, med tanke på hvad der skete.

Ifølge undersøgelsen var premierministerkontoret flere gange fra 2008 og frem til ulykken blevet gjort opmærksom på farlige forhold ved graven. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Netanyahu sad på magten i 12 af de år.

- Premierministeren har ansvar for proaktivt - enten selv eller via mekanismer - at identificere problemer, der kræver embedets opmærksomhed og om nødvendigt hans indgriben, skriver kommissionen ifølge AFP.

Det gælder især, når det "handler om risiko for menneskeliv", vurderes det.

Den tidligere minister for sikkerhed Amir Ohana vurderes at have et personligt ansvar, og det anbefales, at han ikke får samme stilling igen, skriver Times of Israel.

Også den israelske politidirektør, Kobi Shabtai vurderes at have et ansvar. Det anbefales, at han fjernes fra posten, men at Israel med tanke på den nuværende sikkerhedssituation bør vente.

/ritzau/