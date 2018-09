USA ønsker større eksport af oksekød til Europa, og EU-kommissær er klar til at forhandle om nuværende kvote.

Bruxelles. EU-Kommissionen rækker hånden ud til den amerikanske præsident, Donald Trump, i bestræbelser på at sikre USA en øget eksport af oksekød til Europa.

Det sker i forlængelse af en handelsaftale mellem præsident Donald Trump og EU-Kommissions formand, Jean-Claude Juncker, tidligere på sommeren.

Trump er utilfreds over, at amerikanernes handelsbalance med EU tipper i Europas favør, og han har med told på stål og aluminium i foråret varslet et skifte i handelspolitikken.

Mandag har landbrugskommissær Phil Hogan bedt EU-landene om et mandat til at forhandle med USA, så EU kan sikre amerikanerne et øget salg af oksekød til Europa.

Målet er, at USA får en større andel i en allerede eksisterende kvote på 45.000 ton oksekød.

Kvoten har været tiltænkt USA. Men da den ifølge internationale handelsregler er åben for andre lande, der kan levere i overensstemmelse med EU's krav om blandt andet hormonfrit kød, har USA i dag kun en beskeden andel af kvoten.

Uruguay, Australien og Argentina er hovedleverandører inden for kvoten på 45.000 ton, mens også New Zealand og Canada eksporterer oksekød til EU.

/ritzau/