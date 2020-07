Hidtil ubrugt artikel fra EU-traktaten kan bruges mod kreative skatteaftaler, mener EU-Kommissionen.

Få timer efter at EU-Kommissionen har tabt en skattesag om 100 milliarder kroner til Apple, fremsætter to EU-kommissærer et forslag, der skal gøre det muligt at stoppe aftaler, hvor store selskaber betaler meget lidt i skat.

En hidtil ubrugt artikel i EU-traktaten kan bruges til at sikre målet, da den vil gøre det muligt at træffe beslutning ved kvalificeret flertal - og ikke enstemmighed. Dermed vil medlemslande ikke kunne nedlægge veto.

Artikel 116 i traktaten handler om "forstyrrelser af det indre marked".

- Det er sandt, at den aldrig er blevet brugt, siger EU-økonomikommissær Paolo Gentiloni på et pressemøde.

Han siger, at man arbejder på at udpege konkrete sager. Når man har en stærk sag, vil man gå videre.

Han tilføjer, at man mener allerede at have en sådan sag. Hvilken det er, afslører han ikke.

EU-Domstolen underkendte onsdag formiddag en afgørelse fra EU-Kommissionen, der krævede, at Irland skulle opkræve yderligere 100 milliarder kroner i skat fra Apple.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager har sagt, at aftalen mellem Apple og Irland, hvor der blev betalt så lidt som 0,005 procent i skat, udgjorde ulovlig statsstøtte. Det afviste EU-Domstolen.

- I kan være sikre på, at en enkelt dom ikke tager modet fra os. Snarere tværtimod, siger Gentiloni.

Gentiloni fremlægger sammen med ledende næstformand i EU-Kommissionen Valdis Dombrovskis en større skattepakke. Konkrete forslag vil blive fremsat mellem 2020 og 2024.

Pakkens mål er større gennemsigtighed og mere fair skatteopkrævning.

Det punkt, der handler om at benytte kvalificeret flertal i stedet for enstemmighed i skattespørgsmål, vil møde modstand fra nogle EU-lande.

Irland, Luxembourg og Holland ventes at være imod et sådant træk.

- Vi er bekendt med diskussionerne mellem medlemslandene. Det er vigtigt, at vi kan se på, hvordan vi gør skatteopkrævning mere effektiv og lukker smuthuller i skattesystemerne. Der kan artikel 116 være god, siger Dombrovskis.

/ritzau/