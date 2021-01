Fabrikker i Storbritannien skal også levere AstraZeneca-vacciner til EU ifølge aftale, siger EU-kommissær.

Det er uacceptabelt, ifølge EU-Kommissionen, at AstraZeneca ikke vil levere som lovet til EU, og det er ukorrekt, når producenten hævder ikke at være juridisk forpligtet til at levere et forventet antal vaccinedoser.

EU-Kommissionen har skærpet tonen mod det britisk-svenske medicinalfirma før et nyt krisemøde mellem parterne onsdag aften, hvor EU-landene er repræsenteret i skikkelse af medlemmer af styregruppen for coronavacciner.

- De 27 EU-lande står sammen om, at AstraZeneca skal levere som aftalt. Vi står midt i en pandemi. Vi mister mennesker hver dag. Det er ikke tal og statistikker. Det er mennesker med familier, venner og kolleger, siger EU-kommissær Stella Kyriakides på pressemøde.

AstraZeneca har endnu ikke fået godkendt en vaccine i EU. Men EU's lægemiddelagentur (EMA) har i denne uge sagt, at det kan ske fredag, hvis data er tilstrækkeligt overbevisende.

Selskabet har dog på forhånd sagt, at leverancerne vil blive markant mindre, end EU har fået lovning på. Der vil i første kvartal komme 60 procent færre doser, lyder forventningen. Det påvirker alle EU-landes vaccineplaner.

Det er uacceptabelt, mener EU-landene. Samtidig kan man se, at eksempelvis Storbritannien får det antal vacciner, som landet er blevet stillet i udsigt.

Kommissæren peger på, at der i kontrakten med selskabet er nævnt fire fabrikker, som skal levere. To i Storbritannien. To i EU.

- Fabrikkerne i Storbritannien er del af vores aftale, så derfor skal de levere, siger Kyriakides.

Hun svarer ikke på, om det er tilfældet nu, at AstraZeneca har planlagt, at de britiske fabrikker skal levere mindre eller ingen doser til EU.

Leveringerne til EU-landene er ikke begyndt, da vaccinen endnu ikke har fået en betinget markedsgodkendelse.

Kommissæren påpeger, at kontrakten ikke indeholder afsnit om, at nogle købere har forrang for andre.

- Det er ikke specificeret i kontrakterne, at eksempelvis Storbritannien havde prioritet, fordi briterne tegnede en kontrakt før EU.

- Det synspunkt, at firmaet ikke er forpligtet til at levere, fordi vi underskrev en "best effort"-agreement (så godt som muligt, red.), er hverken korrekt eller acceptabelt, siger Kyriakides.

EU-Kommissionen har bedt AstraZeneca om lov til at offentliggøre kontrakten. Det har virksomheden ikke foreløbig givet tilladelse til.

En enkelt af EU-Kommissionens seks vaccinekontrakter, en med selskabet CureVac, er offentlig med undtagelse af enkelte passager.

/ritzau/